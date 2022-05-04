С четверга в Литву придет долгожданное тепло

В среду днем над Литвой установится антициклон. По всей стране ожидается переменная облачность, днем облаков станет больше, однако солнца, по крайней мере в первой половине дня, будет достаточно.

Вероятность осадков невелика. День будет прохладным, температура будет подниматься медленнее – воздух прогреется до 10-15 градусов тепла. Теплее всего будет на юго-западе страны.

В четверг ночью особых перемен не ожидается. Антициклон будет уходить на восток. Ожидаются заморозки. Температура составит 1-6 градусов тепла, местами в воздухе, во многих районах на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5 градусов мороза.

В четверг днем облачно будет на большей части территории страны. На западе местами пройдут небольшие дожди. Несмотря на облачность, воздух прогреется до 13-18 градусов тепла.

По мере приближения выходных возможны дожди, станет теплее. В пятницу во многих районах будет 15-20, местами всего 12-14 градусов.

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