Подорожает и вода: некоторые компании находятся на грани неплатежеспособности

В Литве растут цены на энергетику, поставщики воды говорят, что цены на воду должны пересматривать чаще чем раз год. По их словам, после подорожания электроэнергии некоторые поставщики воды оказались на грани неплатежеспособности. Как они сказали, жители должны быть готовы к подорожанию воды, сообщают новости канала LNK.

Директор Литовской ассоциации поставщиков воды Вайдотас Рамонас сказал, что сейчас поставщики воды переживают сложный период, а вода вскоре должна подорожать.

"Я бы не сказал, что это очень плохие новости, все в нашей жизни дорожает. Электричество, газ, топливо, яблоки дорожают. Мы обязаны по закону поставлять людям воду без перерыва, день ночь, мы выполняем наши обязательства.

Но в некоторых случаях ситуация бывает такой, что вдруг поднимаются цены на энергоресурсы - на газ, электричество. Нас сейчас больше волнуют цены на электричество. Если взглянуть на таблицу расходов, то 40-45% составляют зарплаты, взносы по социальному страхованию, а остальное - электроэнергия. До сих пор часть электричества составляла 12%, но из-за роста цен, сейчас выросла до 20-24%. Это значит, что компании сталкиваются с серьезными трудностями, они несут это бремя. Не остается оборотных средств, невозможно осуществлять проекты, плановые ремонты", – сказал он.

Он сказал, что никогда раньше не было, чтобы цены так поднимались, поэтому неясно, как быть. По действующим законам, цену на воду пересматривают раз в год. А деньги компаниям нужны уже сейчас.

Рамонас считает, что цену должны пересматривать два раза в год.

"Сейчас нас услышали и ГСРЭ и Министерство охраны окружающей среды, сейчас у нас есть возможность, поскольку готовят проект изменения закона, если расходы на электричество превысят 50% наших ожиданий, то мы сможем обратиться в ГСРЭ и пересмотреть цену, снять шок", – сказал он.

Рамонас сказал, что компаниям уже сейчас не хватает оборотных средств.

"Убытки компании Sūduvos vandenys за этот короткий период составили 104 000 евро, Varėnos vandenys – 140 000-150 000 евро, я уже не говорю о тех компаниях, которые больше и потребляют больше электроэнергии", – сказал он.

"Сейчас вода в Вильнюсе стоит 1,32 евро за куб. В Шилуте 2,4 евро. В Литве домашнее хозяйство в среднем расходует 2-3 куба воды. Подорожание составит 15-20%, по нашим прогнозам, если куб стоит 2 евро, то подорожание составит 0,3 евро. Для семейного хозяйства это 1 евро в месяц. Я не знаю, много это или мало. на рынке мы покупаем яблоки за 1,5 евро и радуемся", – сказал он.

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