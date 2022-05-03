В мировом рейтинге свободы СМИ Литва поднялась на девятое место

В этом году Литва поднялась на девятое место в мировом индексе свободы СМИ с прошлогоднего 28-го места, сообщает во вторник организация "Репортеры без границ" (RSF).

RSF подчеркивает, что, несмотря на недостатки правовой системы, финансовые проблемы и напряженность в отношениях с правительством, "журналисты работают в относительно благоприятных условиях". Однако обращается внимание на удивившие всех "жестокие словесные выпады" в адрес СМИ во время протестов против ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19.

"Словесные нападки на журналистов в ходе протестов против ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом, потрясли страну, где журналисты обычно не сталкиваются с угрозами своей физической безопасности", — говорится в сообщении RSF.

Оценка взаимоотношений СМИ с правительством и другими органами власти показывает, что политические нападки на журналистов были крайне редки, но СМИ все еще "довольно часто" сталкиваются с отказом в предоставлении информации без объяснения причин.

Также отмечается, что органы надзора за СМИ "относительно свободны", за исключением Совета литовского национального радио и телевидения LRT, члены которого делегируются политиками.

Претензии по поводу хранения личных данных

RSF отмечает, что правовой базе не хватает ясности и, она не всегда на стороне защиты СМИ. Например, некоторые СМИ ставят под сомнение исключительную роль органов саморегулирования в вопросах этики СМИ, а суды "иногда предпочитают защищать личные данные, а не свободу СМИ".

Однако отмечается, что Сейм разрабатывает законопроекты, которые помогут защитить журналистов от так называемых стратегических исков с целью цензуры или попытки заставить СМИ замолчать.

В отчете также отмечается, что по мере того, как медиа-бизнес изо всех сил пытались оправиться после пандемии COVID-19, местная журналистика "страдала из-за системного недофинансирования", а новые участники сталкивались с жесткой конкуренцией и небольшим рынком, говорится в сообщении RFF.

Согласно отчету, за исключением некоторых "групп сторонников теорий заговора", общественность в Литве проявляет уважение к СМИ, а системной цензуры в Литве не наблюдается. Однако обращается внимание на "самоцензуру" самих СМИ в освещении тех или иных исторических или гендерных вопросов.

Отмечается, что при сохраняющемся доминировании в СМИ национальной телерадиокомпании LRT и основных коммерческих медиагрупп TV3 и LNK все молодую аудиторию все больше привлекают интернет-СМИ, а часть ее ориентирована на журналистские расследования.

Кроме того, отмечается спад коррупции в СМИ.

Эстония в пятерке лидеров

Как и в предыдущие годы, рейтинг возглавили скандинавские страны: Норвегия, Дания и Швеция, а Эстония переместилась на четвертое место с прежнего 15-го.

В этом году ситуация в 28 странах мира описывается как "очень плохая", это рекордное количество проблемных стран. Между тем, еще 12 стран находились в так называемом "красном списке" по оценке свободы СМИ, в том числе Россия (155-е место) и Беларусь (153-е), которые ввели цензуру во время военного вторжения в Украину.

Однако наихудшая ситуация, по данным RFS, остается в Северной Корее, занимающей последнее место в индексе, а также в Мьянме (176-е место), где десятилетие назад февральский переворот отменил свободу СМИ. Эритрея (179), Иран (178), Китай и Туркменистан (177) также входят в пятерку стран с худшим положением СМИ.

Как и каждый год, парижская неправительственная организация оценила в своем исследовании в общей сложности 180 стран.

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