Это многолетнее растение, все части которого ядовиты.
Прострел раскрытый – очень красивое растение, но не стоит рвать цветы.
Если сок растения попадет в глаза или в рот или на чувствительную кожу, может начаться воспаление.
Кроме того, прострел занесен в Красную книгу Литвы и находится под охраной.
Не стоит пытаться вырастить растение у себя на участке – это вид, предпочитающий специфические условия, растет в сосновых борах.
Лучше любуйтесь цветами и фотографируйте из, поскольку, срывая цветы, вы не дает образоваться семенам и мешаете размножению вида.
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