В Литве цветет "сон-трава" - рвать эти цветы не рекомендуется

В разных частях Литвы появились весенние цветы прострела, или "сон-травы" (Pulsatilla patens). Чаще всего, это растение встречается в юго-восточной части Литвы – в сухих сосновых борах, на лесных опушках, на откосах, предпочитает легкую песчаную почву. Цветет прострел в апреле-мае, пишет Made in Vilnius.

Это многолетнее растение, все части которого ядовиты.

Прострел раскрытый – очень красивое растение, но не стоит рвать цветы.

Если сок растения попадет в глаза или в рот или на чувствительную кожу, может начаться воспаление.

Кроме того, прострел занесен в Красную книгу Литвы и находится под охраной.

Не стоит пытаться вырастить растение у себя на участке – это вид, предпочитающий специфические условия, растет в сосновых борах.

Лучше любуйтесь цветами и фотографируйте из, поскольку, срывая цветы, вы не дает образоваться семенам и мешаете размножению вида.

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