Командарм Литвы о всеобщем призыве: это непростая задача

Командарм Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис сказал, что введение всеобщего призыва было бы социально справедливым действием, однако, по его словам, осуществить это непросто. Он считает, что если будет принято принципиальное решение, то к этому можно будет подготовиться к 2027 году.

"Надо смотреть на баланс. Нужен рациональный подход, нельзя всецело отдаваться эмоциям. Всеобщий призыв, наверное, был бы социально справедливым для всех. Только надо подумать, можно ли это осуществить. Если можно, то надо говорить об этом", – сказал порталу 15 min Рупшис.

Однако он сказал, что надо хорошо подумать, как это будет осуществляться. По словам Рупшиса, "это непростая задача".

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"Факт, что и сейчас призыв нелегкое дело. Я бы сказал, что тут вопрос сознательности людей, которые, получив повестку, пришли бы служить и не искали возможность не служить, не надо себя обманывать. Поэтому уже сейчас надо предусмотреть разные механизмы осуществления всеобщего призыва", – заметил он.

Рупшис акцентирует, что при подготовке большого резерва надо учитывать увеличение закупок военной техники, расширение инфраструктуры. Он обратил внимание на то, что даже экипировка одного современного пехотинца стоит 25 000 евро.

По словам командарма, если будет решено ввести всеобщий призыв, то к этому можно подготовиться до 2027 года.

"Я думаю, 2027 г был бы логичным. Я думаю, это связано с нашими планами направить инвестиции и развитие инфраструктуры на втором полигоне, в Руднинкай", – сказал Рупшис.

"Если будет полигон им. Сильвестра Жукаускаса в Пабраде, Руднинкайский плюс Гайэюнский, то уже можно будет обеспечить обучение и наших и союзников, конечно, с использование и гражданских территорий", – прибавил командарм.

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