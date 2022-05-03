Президент: Литва поддержит самые жесткие санкции в отношении России и попытается убедить скептиков

Литва поддержит самые жесткие санкции в отношении России и приложит все усилия, чтобы убедить государства, которые в них сомневаются, заявил президент страны Гитанас Науседа.

"Мы за жесткие санкции, и Литва всегда будет среди тех государств, которые предложат самые последовательные, самые жесткие санкции, и мы приложим все усилия, чтобы убедить сомневающиеся или скептически настроенные государства", — заявил во вторник журналистам президент.

Так, в ходе визита в Конституционный суд президент страны ответил на вопрос, какие предложения Литвы войдут в рассматриваемый Евросоюзом шестой пакет санкций против России.

Глава государства отказался от более детальных комментариев этого вопроса: "Если я прокомментирую этот вопрос, то основная цель моего визита — проблематика Конституционного суда — не будет достаточно освещена".

В понедельник иностранные СМИ сообщили, что Европейская Комиссия в рамках шестого пакета санкций планирует поэтапно отказаться от импорта российской нефти до конца этого года, а также исключить крупнейший российский коммерческий банк - "Сбербанк" - из международной системы межбанковских расчетов SWIFT.

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