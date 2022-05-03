Эксперт: через неделю Россия может предпринять очень рискованные действия

Военный аналитик Эгидиюс Папечкис, оценивая положение с войной в Украине, сказал, что ни украинцам, ни россиянам не хватает сил, чтобы получить необходимое превосходство и добиться серьезного прорыва. Поэтому, по словам эксперта, 9 мая Россия может объявить мобилизацию, а Украине надо продолжать безостановочно поставлять оружие.

Папечкис о военной ситуации рассказал в передаче Žinių radijаs.

"Сейчас у Украины нет таких военных сил, чтобы пробиться до Мариуполя, освободить защитников города и мирных жителей. Город окружен, связи нет", – сказал аналитик.

Он сказал, что в истории был не один случай, когда останавливались интенсивные бои.

"Ни одна из сторон не могла продемонстрировать превосходство, понемногу сдвигали линию фронта, пытались добиться каких-то тактических побед, но ничего существенного сделать не могли. Мы видим, что российские силы сейчас истощены, не собран достаточный резерв, чтобы развивать атаки, окружать, прорываться вперед – таких сил у России нет.

На сегодняшний день Россия может стрелять из артиллерии, и из систем залпового огня в нескольких десятках километров от линии фронта, остального пытаются добиться с помощью ракет", – сказал Папечкис.

Именно такими ракетами в последние дни была обстреляна Одесса. Правда, аналитик заметил, что количество ракет ограничено.

"Рано или поздно они закончатся, даже если война будет проходить в таком темпе. 30 лет Россия делала вид, что производит ракеты, что-то делает, деньги разворовывали, а сейчас мы видим, что достают и советские запасы", – комментировал эксперт.

По словам Папечкиса, Украине все еще не хватает оружия, украинцы учатся пользоваться полученной техникой.

"Еще не дошло и то оружие, которое обещали, оно в пути, а доставленное частично находится на складах, с ним учатся работать", – пояснил участник передачи.

"Другой момент – новые отряды формируются из людей, у которых нет опыта, поэтому украинцам не удается собрать кулак, которым можно было бы нанести серьезный удар по российским войскам. Хотя российская авиация неэффективна, но она все же есть, а украинцам сложно осуществлять какие-то маневры. В воздухе российские самолеты летают почти безнаказанно", – констатировал аналитик.

Что касается Киева, то, по его мнению, столице не грозит окружение и осада, но город изредка обстреливают ракетами.

"Когда возвращаются посольства - это ясная весть для россиян. Россия не может интенсивно обстреливать Киев, в котором много зарубежных дипломатов, поскольку это может обернуться несчастьем, (...) которое еще больше скажется на репутации России", – сказал Папечкис.

Он считает, что вполне возможно, что 9 мая Россия объявит всеобщую мобилизацию, иначе она не сможет продолжать войну и пополнять резервы.

"Достигнутого на данный момент недостаточно, поскольку на фронте не хватает сил", – продолжил эксперт.

На вопрос, может ли Россия напасть на Молдову, он сказал, что пока это маловероятно, поскольку сепаратистские силы в Приднестровье слабые, хотя у России и может быть план захвата всего побережья Черного моря.

"Такой захват Молдовы был бы естественным продолжением осуществления этого плана, по я пока не вижу, чтобы у России была возможность сделать это при имеющихся в Украине ресурсах", – прибавил Папечкис.

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