Глава Минэнерго Литвы: скорейшая синхронизация ЛЭП возможна, если перенести часть проектов

Синхронизацию линий электропередачи (ЛЭП) Литвы с континентальной Европой можно ускорить, если сначала реализовать наиболее важные проекты, а другие отложить на этап после фактического соединения, считает министр энергетики Дайнюс Крейвис.

Об этом он заявил журналистам после внеочередного заседания Совета министров транспорта, телекоммуникаций и энергетики Европейского Союза (ЕС), состоявшегося в понедельник в Брюсселе. Министр сказал, что изложил на нем свою позицию о том, что Литве необходимо ускорить синхронизацию.

"Я попытался четко изложить нашу позицию о том, что нам нужна более быстрая синхронизация. А для того, чтобы реализовать его быстрее, мы предлагаем выбрать из всего каталога мер, которые нам необходимо реализовать, наиболее критичные и наиболее значимые (критерии - BNS), которые бы обеспечили стабильность нашей сети, а остальные реализовать уже после синхронизации. Это позволило бы нам гораздо раньше синхронизироваться с континентальной Европой", — сказал Крейвис.

На данный момент страны Балтии планируют синхронизировать свои электрические сети с континентальной Европой и отключиться от постсоветского кольца БРЭЛЛ, в который входят Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва, к концу 2025 года.

Крейвис также заявлял в прошлом, что в настоящее время с Европой ведутся консультации о способах интенсификации определенных процессов, которые могут ускорить синхронизацию. Ответственные за энергетику министры всех трех государств после начала войны в Украине призвали Евросоюз ускорить этот процесс.

Страны Балтии хотят выйти из так называемого кольца БРЭЛЛ, объединяющего Россию, Беларусь и три страны Балтии, потому что сейчас их системы остаются зависимыми от центральной диспетчерской в Москве и от российской электросети.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!