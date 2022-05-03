Три истории, о том, как украинский пастор, крымский татарин и бывшая кондитер воюют против России

С 24 февраля мир поменялся. Теперь новостные сводки наполнились кадрами военных действий в Украине, техникой и солдатами российской армии, вторгнувшейся на территорию другой страны. В один день жизнь украинцев кардинально поменялась до неузнаваемости – для многих с военной хроники с фронта начинается день. Но есть те люди, которые видят все происходит непосредственно на линии боевого столкновения.

Они воюют в разных подразделениях и могу рассказать о войне больше, чем самые великие мировые писатели.

Пастор Тимофей в украинской артиллерии: каким образом "арта" сдерживает наступление россиян

42-летний житель Херсона Тимофей принадлежит к небольшой местной протестантской общине, которую он возглавлял в качестве пастора. Помимо этого, он долгое время подрабатывал айтишником. Но с началом войны Тимофея мобилизовали и так он попал в артподразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Свою фамилию Тимофей не называет – его родина сейчас находится под российской оккупацией, поэтому он опасается за родных, оставшихся там. Сейчас его подразделение расположено на запорожском направлении. Именно оттуда по задумке россиян должно состояться двойное окружение украинских войск на Донбассе. Так российское командование планировало закрепить свое наступление на востоке Украины. Но вот незадача – на их пути оказалась украинская "арта". Можно без преувеличения сказать, что Тимофей находится в одной из самых жестоких точек этой войны.

Вот уже две недели как российские войска пытаются продвинуться с юга, со стороны Бердянска, в районе населенного пункта Пологи и Велика Новоселка. Тимофей вспоминает, что бои проходят тяжелые. Пацаны из пехоты ему рассказывали, что на линии столкновения – ад. Враг пытается прорвать украинскую оборону. Техника противника идет. Если не получается прорваться – "гасят" всем, что есть, и снова на прорыв. И так без конца. Украинцы держатся пока, "арта" работает без остановки несколько суток.

В последующий временной период атаки продолжались, но за много дней россиянам не удалось пока продвинуться вперед. Одна из причин – "боги войны", так еще называют артиллерию.

Тимофей рассказывает, какой ценой удается сдерживать врага, превосходящего в количестве как личного состава, так и техникой. Когда начинает работать САУ, самоходная артиллерийская установка, внутри ее от выстрелов собирается много пороховых газов. Там практически нечем дышать.

Foto: Asm. albumo

"У нас один заряжающий, член экипажа САУ, получил отравление газами. Даже просил его дострелить, но это, конечно, эмоции. Потом его попустило", – говорит Тимофей.

Он продолжает – то, как пацаны с пушками работают можно смело назвать геройством. Бойцы выжимают из техники, которой 50 лет, просто невозможное. Стреляют из пушек с кривыми стволами – и стреляют точно, учитывая погрешности. Не все такие пушки, конечно, но прецеденты есть. Нужно учитывать, чтобы одна «саушка» с экипажем из четырех человек эффективно била по противнику, за их спинами работает 20−30 людей поддержки: охрана, такелажники, перегружающие БК, связисты, корректировщики, штаб, который рассчитывает координаты удара, разведчики и так далее.

Херсонец поясняет – это целая система, а экипаж "самоходки" – острие пики, он наносит удар. При этом обслуживать САУ очень непросто. Так каждый снаряд весит 22 кг и заряд еще 7 кг. Нужно быстро разгрузить грузовик с боекомплектом (БК), зачастую за 15 минут. Как-то Тимофей вместе с подручными так загрузил 2 тонны снарядов, а потом пару суток не мог разогнуться – болела спина. В целом такого количества БК хватает для САУ на стрельбу в течении пару дней.

"И ты должен производить четыре выстрела в минуту. Экипажи САУ засыпают прямо в технике. Их вытаскивают и усаживают других", – описывает Тимофей реалии войны.

И признается, что для него артиллерия была покрыта дымкой романтической завесы. Но теперь он увидел, что на самом деле это очень тяжелый и опасный труд. Иногда у их подразделения были даже столкновения экипажей с танками. Обычно для "саушки" это смерть: танки бронированные, а САУ – нет. Поэтому даже обстрел "Градами", реактивными системами залпового огня, для САУ чрезвычайно опасен. Танку ничего не будет, а "саушку" пробьет шрапнель. Но тогда украинским артиллеристам нашим удалось скрыться.

"Если наша 122 мм САУ по колонне врага бахнет – это сила. Гарантированная зона поражения техники: радиус в 50 м. Если попали в районе 20 м – это считается точное попадание. Технику разрывает в этом случае. Даже танк. Один снаряд может сжечь 3−5 единиц в колонне. Особенно небронированную технику – БМП, БТР, грузовики", – говорит Тимофей.

И добавляет, что украинский спецы с нетерпением ждут новые гаубицы 155 мм, поставляемые западными странами. С учетом их дальности, превосходство "арты" Украины только усилится. Ведь даже россияне в перехваченных телефонных переговорах восхищаются украинской артиллерией, которая, по их мнению, "работает на пять с плюсом".

Иса Акаев и батальон "Крым": как крымские татары защищают Украину

Военная история крымчанина Наримана Билялова началась в 2014 году – после аннексии Крыма он переехал в контролируемую Киевом территорию. А когда начались боевые действия на Донбассе то Билялов взял псевдоним Иса Акаев и пошел разведчиком на восток – защищать Украину в составе добровольческого батальона "Крым". Вскоре сражения на Донбассе стихли и Акаев вместе с семьей – женой и девятью детьми обустроился в Винницкой области, зажил мирной жизнью.

Однако, к новой войне он начал готовиться заранее. Акаев рассказывает, что где-то за пару-тройку месяцев уже проходило боевое согласование: они с батальоном выезжали на стрельбы, выходили в лес. А потом их куратор в Главном управлении разведки (ГУР) за несколько дней до начала войны сказал: надо срочно приехать в Киев, потому что скоро начнется вторжение.

Они прибыли в столицу, ездили по области, делали «схроны»: готовили оружие на случай вторжения, чтобы его можно было взять, если начнется партизанское сопротивление. Но 23 февраля Акаев встретился с куратором и тот попросил срочно собирать ребят, – мол, сегодня ночью все начнется. Ту ночь они просидели на одном из киевских мостов – там могла пройти танковая колонна. Разобрали автоматы, им дали ручные противотанковые гранатометы (РПГ), пулемёты. Но первые два-три дня боевые действия происходили происходило далеко от них – поэтому батальон, состоявший на тот момент из 15 человек, перебросили в район Макарова (на запад от Киева по Житомирской трассе).

К слову, в последующем батальон увеличился до 40 солдат. Акаев рассказывает, что среди них учителя, механизаторы, строители, экономисты. Причем профессиональных военных, среди них только двое: один комиссованный по здоровью офицер, побывавший в АТО – его тяжело ранило, он восстановился, но его в регулярные части не берут. А второй бывший военный по возрасту в ВСУ уже не проходит. Батальон также пестрит национальностями – крымские татары, чеченцы, кабардинцы, украинцы.

Официальный статус батальона "Крым" – добровольческое подразделение в составе территориальной обороны. Однако, подразделение Акаева выходило далеко за рамки своего статуса – они занимались разведкой, наведением артиллерии, авиации по колоннам противника и по местам скопления. Наносили небольшие точечные удары, например, где-то отбились 1−2 танка или БМП, или какая-то машина, – они нападали на них. Вся работа в основном шла ночью, а днем отсыпались, рассказывает о своем военном графике Акаев.

Foto: Asm. albumas

Иса Акаев посередине с бойцами батальона

Он вспоминает, что одними из первых заходили в село Мотыжин, расположенное к западу от Киева, где после оккупации обнаружены массовые захоронения гражданских лиц. После работы артиллерии в населенный пункт заходили разведчики и зачищали его, вместе с батальоном "Крым".

"Пошли и мы, – тремя небольшими колоннами вошли в село около двух часов ночи. Оккупанты уже побежали, отступили без боя. Многие местные стали выходить из домов, встречать нас. Они плакали, радовались, благодарили. Мы извинялись за то, что так долго не могли их освободить", – говорит крымчанин.

Затем его бойцы обнаружили массовое захоронение убитых гражданских: разведка шла по лесополосе, проверяли остался ли кто из россиян? И один из бойцов заметил, что из земли торчит кисть руки. Подошел, начал ногой разгребать и увидел тело. И потом начали потихонечку раскапывать, обнаружили трупы людей.

Там оказались мертвые люди с села со связанными руками. Местные жители рассказывали, что россияне брали заложников, пытали, кого-то убивали, кого-то отпускали. Те, у кого могли взять имущество – грабили. Показателен пример с семьей Ольги Сухенко, сельского головы, ее с мужем с детьми россияне схватили, пытались взять с них деньги, а затем пытали, пробовали спрятать трупы в лесу. Но были и вовсе ужасающие случаи, так одного мужчину раздели, засунули в канализационный люк, где он умер от холода или от голода. Следов насильственной смерти не обнаружено.

"Помимо всего прочего по дороге, которая шла из села, за несколько дней до нашего прихода люди выезжали, вывозили детей, семьи. А россияне их просто расстреливали из БМП. Выезжали на окраину села и начинали расстреливать. Там несколько гражданских машин было расстреляно", – с паузами в словах вспоминает Акаев.

Ровно месяц Мотыжин было под оккупацией – трупы лежали на дороге. Зачастую россияне ездили по улицам села, стреляли по хатам. Например, где-то что-то случилось — танк подорвали или кого-то убили, русские солдаты заходили в любой дом, вытаскивали человека и расстреливали.

"Вообще эту войну, и все, что происходит очень сложно как-то объяснить с точки зрения логики, разума. Действия россиян – это какое-то зло ради зла, убийства ради убийства, грабеж ради грабежа", – размышляет Акаев.

А напоследок добавляет, что российский президент Владимир Путин ведь не с Марса появился. Его народ родил, воспитал, дал власть и вседозволенность. Народ выполняет любые его прихоти. А он делает то, что они хотят. Круговая порука.

Как бывшая кондитер Татьяна Чубар пошла наводчицей в "САУ"

Пару недель назад украинский сегмент Тик-тока взорвался – видео, на котором 24-летняя конотопчанки, мать двоих детей Татьяны Чубар, умело управлялась в "САУ" мгновенно стало популярно.

"Огонь! Огонь!" – кричала она на украинском языке в коротком фрагменте боевой работы своего экипажа самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". Что примечательно, это видео загрузил в социальную сеть ее сослуживец и наложил песню Бонни Тайлер Holding Out for – "Ожидая героя". Буквально за день Чубар стала известной, вышло несколько сюжетов на ТВ и заметок в интернете. Но даже после этой свалившейся на нее славы в разговоре с ней чувствуется все тот же простой азарт военного.

Чубар вспоминает, что когда ей было 10−11 лет, то ее папа очень хотел, чтобы та пошла в армию. Но девушка думала выучиться на медика, на хирурга, а затем пойти в армию по медицинской линии. Однако, когда Чубар подросла, родители развелись, на учебу финансов не хватало, поэтому она стала поваром-кондитерем. Но только ей исполнилось 18 лет, пошла в армию, как она сама заявляет: "Просто кем было".

Поначалу в 2017 году работала статистиком в медицинской роте. Затем после декрета в 2019 году пошла в реактивную батарею 58-й отдельной мотопехотной бригаде им. гетмана Ивана Выговского так называемым "номером обслуги", попросту "заряжающий".

"Когда звонила командиру, не было должности. Я пришла и говорю: хочу обратно, на службу. Командир ответил: у меня есть должность только "номером обслуживания". Там нужно носить снаряды. Я говорю, что готова: надо – буду носить, надо – буду все делать. Потому что хочу вернуться назад", – вспоминает Чубар.

Foto: Asm. albumas

Она говорит, что на тот момент у нее уже была УБД, документ участника боевых действий, а родные не хотели, чтобы она служила. Но Татьяна поясняет свою тягу к военной службе не сложно: "Мне просто нравится, я себя здесь нашла".

Затем она служила в реактивной батарее, но и тут ее не допускали к снарядам. Что могла своими силами, то делала: была в должности радио-телефониста, рассказывает она.

"Ты девушка, куда тебя к снарядам. Я говорю: мне все равно, надо – буду делать. У меня нет такого, что я не хочу, или еще что-то. Надо – буду", – проявляла характер Чубар.

Из-за ее настойчивости командование предложило ей учиться на наводчика – она благополучно прошла двухмесячные курсы. Войну она встретила в "САУ". Чубар говорит, что ее подразделение было активно задействовано при наступлении армии РФ на Черниговскую область. Россияне ехали по одной и той же дороге, что туда, что назад. Они пытались добраться до Киева. А "саушка" Чубар их встречала.

Foto: Asm. albumas

"Мы однажды уехали на позицию. Команда такова: "Пять быстрыми – и домой". Это значит пять снарядов быстро отстрелять. Едва сделали это – новая команда: "Еще пять быстро, но замедленными снарядами". Даже командир пушки тогда помогал подавать снаряды, чтобы все сделать в темпе. Он подает, заряжающий заряжает, я навожусь, — стреляем. Как только все пять выстрелов сделали, сразу начали убегать, даже ствол на ходу складывали. И уже слышим – летит нам в ответ. На несколько метров успели отъехать, и начался обстрел нашей позиции. Мы, слава Богу, успели оттуда уехать", – вспоминает наводчица.

Она напоминает, что у "Гвоздики" нет брони, как у танка. Поэтому попадание в нее снаряда это сразу братская могила. Оттого зачастую "САУ" находится на расстоянии около 15 км от врага. То есть избегает прямых столкновений. Но как-то украинская ДРГ, диверсионно-разведывательная группа, пошла на разведку и также попала на ДРГ противника. Пришлось их срочно спасать и экипаж Чубар приблизился максимально к врагу на расстоянии 4 км, чтобы отбить своих.

"Я думаю, что нас куда-то еще бросят, где мы будем работать и давать отпор врагу", – завершает она свой рассказ.

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