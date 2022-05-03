Советник президента Литвы: ЕС не ограничится шестым пакетом санкций для России

Шестой пакет санкций Европейского Союза (ЕС) в отношении России из-за войны в Украине достаточно амбициозен, но Сообщество не будет им ограничиваться, считает главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите.

"Я не думаю, что Евросоюз ограничится шестым пакетом санкций. Война продолжается, а значит, я полагаю, что после принятия шестого пакета санкций сразу же будет подготовлен седьмой и, при необходимости, более поздние", — заявила во вторник Скайсгирите в интервью радиостанции Žinių radijas.

По ее словам, санкции ЕС в отношении России согласовываются с США, Великобританией и другими союзниками, поскольку цель состоит в том, чтобы они охватывали не только Европу.

"Следует ожидать, что санкции будут более всеобъемлющими, чем страны Евросоюза", - сказала советник президента.

Зарубежные СМИ сообщили в понедельник, что Европейская Комиссия (ЕК) в рамках шестого пакета санкций планирует до конца этого года постепенно запретить импорт российской нефти, а также вывести крупнейший российский коммерческий банк "Сбербанк" из международной системы межбанковских расчетов SWIFT.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!