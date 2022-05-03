Над страной пройдет холодный атмосферный фронт

Во вторник над страной пройдет холодный атмосферный фронт. Утром он приблизится к северо-западным районам, там ожидаются небольшие дожди. Днем дожди ожидаются на юге страны, осадки будут небольшими. Прогнозируют переменную облачность – в первой половине дня больше солнца будет на юго-востоке страны.

Днем прояснения появятся на северо-западе. К вечеру небо расчистится, на севере будет ясно. Ожидается сильный холодный ветер, однако воздух прогреется до 11-16 градусов тепла. Теплее будет на юго-востоке.

В ночь на среду ожидается ясная погода, небольшая облачность возможна лишь в первой половине ночи на востоке страны. Вероятность осадков невелика. Ночью во многих районах будет 0–5 градусов мороза, на поверхности почвы до 6–8 градусов мороза.

В среду днем будет малооблачно, без осадков. Воздух прогреется до 10-15 градусов тепла.

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