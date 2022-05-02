Глава МВД: за первый год с момента введения уникального кода владельца авто собрали в 2,5 раза больше налогов

ELTA ; Лукас Юозапайтис , ru.DELFI.lt

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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сказала, что за первый год с момента введения уникального кода владельца авто собрали в 2,5 раза больше налогов, сократилось число фиктивных сделок, больше торговцев зарегистрировали свою деятельность.