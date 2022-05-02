Рейтинговое агентство Moody’s подтвердило имевшийся у Литвы кредитный рейтинг A2

Международное агентство кредитных рейтингов Moody's Investment Service подтвердило ранее присвоенный Литве долгосрочный кредитный рейтинг А2 со стабильной перспективой, сообщило Министерство финансов.

"Экономика страны успешно сдала экзамен на пандемию - данные показывают, что она не споткнулась и с началом войны России против Украины. Несмотря на беспрецедентный рост цен на энергоносители и другие вызовы, показатель экономических оценок остается практически стабильным, а экономика страны демонстрирует устойчивость к вызовам", — заявила министр финансов Гинтаре Скайсте.

Как говорится в сообщении, такое решение Moody's было обусловлено тремя основными факторами: несмотря на усиление геополитической напряженности, членство в НАТО дает гарантии безопасности, а также прогресс в укреплении энергетической безопасности Литвы и положительные ожидания экономической и фискальной устойчивости Литвы к воздействию российского вторжения в Украину.

В последний раз агентство Moody's повышало кредитный рейтинг Литвы в феврале 2021 года, когда присужденный в 2015 году долгосрочный рейтинг с A3 (с положительной перспективой) был повышен до A2 (со стабильной перспективой).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!