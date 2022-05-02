Депутат предлагает освободить от платы за проезд в общественном транспорте пенсионеров и инвалидов

Депутат предлагает освободить от платы за проезд в общественном транспорте (включая пригородный транспорт) пенсионеров старше 80 лет и инвалидов.

С таким предложением выступил социал-демократ Линас Йонаускас, предложивший поправки к закону о льготном проезде.

Депутат утверждает, что бюджет особых перемен не почувствует, а жителям, у которых на счету каждый цент, это будет подспорьем.

Сейчас эта группа пассажиров платит за проезд 20% стоимости услуги.

Йонаускас сказал, что некоторые муниципалитеты уже сейчас предоставляют своим жителям из этой группы бесплатный проезд (Шилале, Плунге, Кретинга, Мажейкяй, Варена, Таураге).

В соответствии с проектом, бесплатно транспортом смогут пользоваться: инвалиды или люди, которые до 1 июля 2005 г.р. признаны инвалидами с детства, и сопровождающие их лица (один человек); Лица с трудоспособностью 0–25%, лица со спецпотребностями, лица, которых признали инвалидами I группы до 30 июня 2005 г и сопровождающее лицо; лига, которые нуждаются в регулярных услугах гемодиализа и сопровождающее лицо, онкобольные; люди старше 80 лет.

Если парламент одобрит проект, то бесплатно транспортом также смогут пользоваться защитники независимости ЛР, у которых установлена трудоспособность 30–55% или спецпотребности (до 30 июня 2005 г признаны инвалидами II или III группы), пострадавшие во время советской агрессии 11-13 января 1991 г. и позже; члены семей погибших защитников независимости ЛР, пострадавшие во время советской агрессии 11-13 января 1991; участники сопротивления оккупации 1940–1990 гг, которым исполнилось 70 лет и больше; пострадавшие от оккупации 1939–1990 гг – политзаключенные и ссыльные, бывшие узники гетто, концлагерей и других лагерей старше 70 лет.

Предлагается, чтобы этот закон вступил в силу с 1 января 2023 г.

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