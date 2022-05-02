Премьер-министр Литвы: шантаж РФ может побудить ЕС быстрее отказаться от российских газа и нефти

Премьер-министр Литвы отмечает, что хочется верить в то, что экономический шантаж России в вопросе остановки поставок газа в Польшу и Болгарию побудит Европейский Союз быстрее отказаться от российских нефти и газа. По словам Ингриды Шимоните, на Литву, которая больше не покупает российский газ, действия России не окажут прямого влияния.

"Я бы хотела верить. Все же есть такие страны, как Литва, которые могут достаточно легко это реализовать, потому что мы давно готовились к этому в газовой сфере и у нас есть альтернативы. И наша нефтяная компания (Orlen Lietuva — BNS) тоже давно готовилась и может принять подобное решение", — сказала Шимоните в интервью литовскому деловому изданию Verslo zinios.

"К сожалению, не во всех случаях в Европе они могут быть приняты так быстро. Но вполне возможно, что Россия спровоцирует очень быстрое принятие этих решений. И тогда вопрос будет просто закрыт", — добавила она.

По словам главы правительства, Европейская Комиссия не в первый раз интересуется литовским опытом в этой области.

"Напомню, что для альтернативы поставкам газа была сильная политическая воля, заключавшаяся в том, что мы должны сделать все возможное, чтобы снизить нашу зависимость от России. Тогда это был скорее вопрос ценового шантажа, сейчас это вопрос элементарных поставок", — сказала Шимоните.

По ее словам, Литва, которая больше не покупает российский газ, напрямую не пострадает от действий России.

"Возможный косвенный эффект заключается в том, что все больше и больше стран откажутся от российского газа и конкуренция на рынке сжиженного газа станет выше. Но я бы уже рассматривала это как риск, который рано или поздно наступит, на который Европа должна пойти, если хочет отключиться от этого ненадежного поставщика", — сказала она.

Среди прочего Шимоните считает, что есть "все шансы" ускорить синхронизацию балтийских электросетей с западноевропейскими.

"Раньше самым большим энтузиастом в процессе синхронизации была Литва, а наши латвийские и эстонские коллеги немного переживали из-за различных технических вопросов. Но после российского вторжения в феврале очень быстро было решено сократить пропускную способность с Калининградом и Россией до технически необходимого уровня", — сказала премьер-министр в интервью Verslo zinios.

По ее словам, для того, чтобы система стабильно работала самостоятельно, еще предстоит принять решения - проверить работу отдельной от России энергосистемы, завершить реализацию проекта накопительной батареи и выполнить некоторые другие работы.

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