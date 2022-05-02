В Литву за автомобилями приезжают украинцы, покупают не только для военных

В Литву за подержанными автомобилями возвращаются клиенты из Украины, несмотря на то, что в этой стране идет война. Эксперты говорят, что это последствия упразднения таможенных пошлин на ввоз машин в Украину. Некоторые приезжают за автомобилями, пользуясь специальными турами.

Директор Каунасского авторынка Валентинас Науянис сказал, что украинцы появились с начала апреля этого года.

"У нас снова появились украинцы. Когда началась война, в Литву приезжали специальные агенты, которые покупали машины для войны, внедорожники и т.д. Тогда машины искали и представители литовских фондов. Потом президент Украины снял часть пошлин на ввоз автомобилей. Сейчас на рынок приезжает немало украинцев", – сказал он, заметив, что они покупают машины не для войны, а для себя.

"Они покуюают Volkswagen, машины для быта, жизнь продолжается", – сказал Науянис.

По его словам, приезжают мужчины разного возраста, включая молодых, которые теоретически не должны покидать Украину.

"Мы особенно не расспрашиваем, зачем они покупают. Никто не расспрашивает, они торгуются, покупают, мы не пристаем с расспросами. Больше таких покупателей приезжает из Львова. Видно, что они приехали в первый раз", – сказал он, заметив, что украинцев интересуют разные машины.

"Сейчас почему-то особенно ищут Volkswagen Touran. Они склонны потратить 4000-5000 евро", – заметил Науянис.

Он не исключает, что часть покупателей - это украинцы, которые уже живут в Литве.

"Хотя я вижу у рынка и специальные автобусы, на которых их привозят. Они приезжают с рюкзаками. Думаю, привоз организованный", – заметил он.

Глава портала Autoplius.lt Артурас Мизерас также сказал, что украинцы чаще ищут машины в Литве.

"Поскольку в Украине с начала апреля были упразднены пошлины на автомобили и многие другие товары, то сейчас вырос поток покупателей из Украины", – сказла он.

Мизерис сказал, что одни покупатели покупают машины на продажу, а другие – по заказу, находит находящийся в Украине человек машину, обращается к посреднику, который покупает и доставляет.

"Покупают и пикапы, которые используют для войны, потребность в них выше, чем мы можем удовлетворить, но это небольшая часть покупателей, покупают люди и для себя", – заметил он, сказав, что число покупателей из Украины увеличилось в два раза, по сравнению с данными за январь или март 2021 года.

Мизерас сказал, что цены на автомобили в Литве снижаться не будут.

"Цена в течение некоторого времени росла. Если до середины 2020 г. рост цен был однозначным, то с конца 2020 составляет 20-30%. Это серьезный рост", – заметил он, сказав, что повода для снижения цен нет.

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