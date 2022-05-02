Насколько высока вероятность такого сценария, что из себя в военном плане представляет эта непризнанная республика, говорим с редактором русскоязычного отдела расследовательского проекта RISE Moldova Владимиром Тхориком.
О стратегическом значении Николаева и Одессы — в интервью с мэрами Николаева и Одессы Александром Сенкевичем и Геннадием Трухановым.
Начало эфира в 13.00.
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