Коронавирус в Литве: 181 новый случай и 6 смертей

За минувшие сутки в Литве был выявлен 181 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 6 человек, показывают обнародованные в понедельник данные Департамента статистики.

За сутки впервые коронавирусом заболели 105 человек, во второй раз - 74 человек, в третий раз - два пациента.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 426 человек, из них 34 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 311,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 13,4%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.

За минувшие сутки один из скончавшихся относился к возрастной группе 50-90 лет, остальные - старше 70 лет. Двое из них были полностью привиты.

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