В начале недели часто будет светить солнце

В понедельник погоду в Литве обусловит зона более высокого давления. Ожидается переменная облачность: на востоке будет облачно с прояснениями, на западе – малооблачно или ясно.

Вероятность осадков невелика. Днем будет 12–17 градусов тепла, у моря 9–11 градусов выше нуля.

Во вторник ночью давление понемногу будет опускаться, Литву захватят густые облака. Особых осадков не ожидается. Утром будет 1–6 градусов тепла, на поверхности почвы местами ожидаются заморозки (в основном на востоке страны) до 2 градусов мороза.

Во вторник днем пройдет циклон вместе с холодным атмосферным фронтом. Во многих районах пройдут небольшие дожди. Меньше осадков будет только на западе. Днем у моря будет 10, на юге до 15 градусов тепла.

В среду над Литвой установится зона высокого давления. Будет ясно. Днем ожидается небольшая облачность. Ночью погода будет ясной, днем малооблачной. Вероятность осадков невелика. Ночью во многих районах ожидаются заморозки до 0–5 градусов, только местами будет чуть выше нуля. Днем воздух прогреется до 9–14 градусов тепла.

В четверг ночью ситуация не изменится, будет сухо и спокойно. Ночью будет 1–6 градусов тепла. На поверхности почвы ожидаются заморозки до 0–3 градусов.

В четверг первая половина дня будет солнечной. После обеда на запад придет зона более густых облаков. Возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 11–16 градусов тепла.

В пятницу будет мрачно. Практически повсюду пройдут небольшие дожди. Ночью будет 2–7, днем 11–16 градусов тепла.

По нынешним данным, в выходные дожди возможны лишь местами. Температура ночью будет положительной, только на поверхности почвы возможны небольшие заморозки, а днем будет немного теплее, чем в последние рабочие дни недели.

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