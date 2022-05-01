В Литве вступает в силу новый порядок написания фамилий

С 1 мая 2022 года в Литве вступает в силу закон, предусматривающий оригинальное написание имен и фамилий в документах удостоверения личности на основе латинского алфавита. Заявки можно подавать в отделах регистрации или по почте, а для изменения формы фамилии надо декларировать национальность.

Закон предусматривает возможность написания имени и фамилии гражданина Литвы в документах буквами латинского алфавита без диакритических знаков в случае, если гражданин выбирает нелитовскую фамилию супруга.

Такое написание допускается и в том случае, если имя его родителей или одного из родителей было внесено в первоисточник нелитовскими буквами, а также если он, родители, дедушки и бабушки, предки имели или имеют гражданство другого государства, а их имя и фамилия были вписаны нелитовскими буквами в первоисточнике.

Представители нацменьшинств, чтобы изменить написание фамилии, должны декларировать национальность: можно выбрать национальность одного из родителей или дедушек и бабушек, данные о национальности несовершеннолетнего лица могут быть вписаны только на основе данных о национальности одного из родителей.

Еще один вариант - разрешается оригинальное написание личных имен в документах, если гражданин получает свое имя в иностранном государстве, в котором проживает, и они записаны этими символами в первоисточнике.

Дебаты о легализации оригинального написания личных имен в документах велись в Литве уже несколько десятилетий, и законопроекты несколько раз вносились в парламент, но для их принятия не хватало голосов.

До сих пор иностранцы и их супруги, которые хотели писать в паспортах и ​​удостоверениях личности оригинальные имена, вынуждены были отстаивать эту позицию в судах, выносивших решения в их пользу.

Литовские поляки также хотели писать свои имена оригинальными буквами, и этот вопрос постоянно поднимался во время двусторонних встреч литовских и польских политиков.

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