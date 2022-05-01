В Литве отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пандемии маски останутся лишь в одном случае

С 1 мая 2022 года в Литве отменяют режим чрезвычайной ситуации, который был введен из-за пандемии. Это означает, что не останется никаких ограничений.

Маски не будут обязательны и в транспорте. Однако Минздрав призывает не забывать об этом средстве защиты. Снимаются ограничения и с работы учреждений здравоохранения, но посетители таких мест должны будут быть в масках и этот порядок регламентирует руководство поликлиник и больниц. Меняется порядок тестирования на ковид.

Будут закрыты мобильные пункты, тестирование будут проводить в поликлиниках. Тестировать будут только жителей с симптомами по направлению семейного врача. Отныне нельзя зарегистрировать на тестирование по номеру 1808, только через поликлинику.

Больным не придется изолироваться. Вопрос больничного будет решать врач. Человек будет считаться выздоровевшим, если 24 ч. у него не будет температуры и ослабеют другие симптомы. Людям с симптомами болезни рекомендуется не ездить на работу, в школу или детский сад, не ходить в публичные места. Изолироваться не придется ни путешественникам, ни контактировавшим с больными лицам.

Путешественниками из всех стран не придется делать тест на коронавирус перед приездом в Литву. Не надо заполнять никакие анкеты Национального центра общественного здравоохранения.

Тест на коронавирус не придется сдавать и пациентам перед госпитализацией, однако, если у человека есть какие-то симптомы, тест на COVID-19 может назначить конкретное медучреждение.

Ношение масок в медучреждениях будет регламентировано руководством этих учреждений.

Пациентов в больницах можно навещать только в масках, это правило обязательно для всех.

Чтобы COVID-19 не распространялся в медучреждениях, там должны быть бесконтактные термометры, пульсоксиметр, средства личной защиты для работников.

Учреждения должны управлять потоками пациентов и звонков, чтобы люди могли дозвониться в поликлинику. Если сам человек не дозвонился, ему должны перезвонить. Все пациенты должны получить удобный способ регистрации: по телефону, интернету или у окошка регистратуры.

Глава медучреждения должен установить порядок использования масок или респираторов работниками и пациентами, управления потоками пациентов.

Если у пациента установят инфекционное заболевание или заподозрят его, то семейный врач выберет наиболее подходящий способ обслуживания - по телефону или в кабинете. Если в поликлинике нет условий для принятия такого пациента, его должны направить в другое медучреждение, где есть возможность предоставления подобной услуги.

В школах также не будет периодического тестирования учеников. Но если у кого-то в классе будут симптомы, руководство школы может проверить весь класс.

На вакцинацию регистрация будет проходить через сайт www.koronastop.lt.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!