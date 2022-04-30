Беженцам придется покинуть жилье: курортные цены им не по карману

Близится летний сезон, поэтому украинцам, живущим на курортах, приходится искать другое жилье, а некоторые муниципалитеты ограничивают прием беженцев из-за нехватки мест в детских садах и школах.

Предприниматель из Швянтои поселил на своей вилле 18 семей из Украины – около 40 человек.

"6 семей уехали, кто в Клайпеду, кто в Палангу. Ищут работу, мы им помогаем – люди активные. Самая большая проблема бывает, когда надо разместить всю семью", – сказал LNK предприниматель из Швянтои Эгидиюс Будгинас.

На вилле нашла приют и Ира, которая бежала из Николаева с невесткой и двумя внуками. Младшему 8 месяцев.

Женщина сказала, что ее невестка уже нашла работу, а сама она после инсульта, работать не может.

"Я каждый день связываюсь с близкими. Говорят, стреляют, серьезных разрушений нет, мы каждый день следим, отстоят ли Николаев", – признала Ира.

На вилле они могут жить до июня, такой договор был заключен изначально. Куда потом, семья не знает, а на курорте цены на аренду неподъемные.

"Квартира стоит 500 евро. Не знаю, удастся ли ее получить на три месяца, может, придется уезжать", – сказала женщина.

Уже сейчас в выходные в свободные комнаты на вилле бывают отдыхающие.

Предприниматель говорит, что просто так беженцев не бросит.

"Думаю, и здесь найдут, только что все с мая ищут жильцов, сейчас готовят жилье. Поможем найти. Надеемся, все уладится. Может какое-то количество семей к себе возьмем. Не выбросим на улицу", – сказал Будгинас.

Мэр Паланги Шарунас Вайткус сказал, что ситуация с беженцами сложная.

"У нас проблема, негде разместить людей. Мы услуги проживания не предоставляем, ведь все здесь частное, или гостиницы или частный сектор", – сказал он LNK.

В Паланге живут 888 беженцев из Украины. Некоторым из них жилье предоставлено до июня, другим - до мая.

"Паланга - это курорт. Мне кажется, жилье здесь есть, если бы люди были совестливыми, то впустили бы. В Паланге можно принять очень много людей, но все зависит от владельцев жилья", – сказал один местный житель.

"Принимая людей, надо было думать о том, что помощь потребуется дольше, чем до начала сезона. Сейчас некрасиво говорить людям, съезжайте на улицу. Тем более, когда речь идет о таком количестве...", – сказала встреченная женщина.

"Как сказать украинцу, что мы его выгоняем ради денег? Нельзя так, куда им идти? Там война", – заметила другая.

Власти Паланги обратились за помощью к министерствам.

"Им принадлежат дома отдыха или санатории. Например, Gintaras - большой комплекс, где хотя бы временно можно поместить этих людей, хотя бы на три месяца, или Pušynas. Министерству образования принадлежат дома отдыха, оно могло бы принять. Мы пока получили только ответ МВД, оно заявило, что нет условий для принятия людей", – сказал Вайткус.

По данным МВД, Pušynas уже занят, он будет принимать на реабилитацию раненых украинских военных.

Пока министерства медлят с ответом, на помощь приходят соседние муниципалитеты. "Мэр Шилуте предложил привезти 30 человек в Русне, там неплохие условия. Я говорил с мэром Кретинги – тоже могут принять 10 человек в общежитие", – сказал Вайткус.

Министр науки, образования и спорта Юргита Шюгждинене сказала, что не только в Паланге, но и в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Друскининкае и Висагинасе уже ограничено размещение украинцев из-за нехватки мест в детских садах и школах.

В Литве зарегистрировано около 50 000 военных беженцев из Украины.

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