Информация торговых центров: товары, которых больше не увидим

После того как торговые центры убрали с прилавков российские и белорусские товары, торговые сети поделились информацией о том, каких товаров больше не будет на прилавках. Сообщается, что найдены другие поставщики привычных товаров, но есть и такие товары, которые сейчас сложно чем-либо заменить. К таким товарам относится сода, ее нехватка ощущается до сих пор.

Представитель сети магазинов Iki Вайда Будрене сказала, что сейчас практически нет товаров, альтернативу которым не удалось найти. К таким товарам относится разве что минеральная вода Borjomi.

"У нас в основном был российский и белорусский алкоголь, по большей части водка. Другая часть товаров – чаи, шампуни, кондиционеры, рыбные продукты - копченая рыба и т.п. Эти товары можно заменить другими", – сказала она.

Будрене сказала, что соль сейчас везут из Чехии, а вот с поставками соды существуют проблемы.

"Единственное, что пока сложно заменит - это сода. Она была российская, сейчас соды не хватает. Кроме того, ее массово раскупали, продажи выросли в 10 раз", – заметила она.

По словам Будрене, в ассортименте больше нет шампуней Siberica, чая Greenfield, Borjomi и водки Russian Standard, Zelionaja Marka.

Глава сети Norfa Дайнюс Дундулис сказал, что после расторжения договоров с поставщиками российских и белорусских товаров, единственная проблема - поставки соды.

"Честно скажу, тут есть проблема. Может, мы что-то и нашли, но партии маленькие. Альтернативы есть, но пока незначительные. Думаю, это вопрос времени, проблему удастся решить", – сказал он.

"У тех, кто производит пекарский порошок, тоже сейчас нет соды", – заметил Дундулис, сказав, что вопрос с солью удалось решить. По его мнению, на восстановление поставок соды потребуется от 3 месяцев до года.

Он сказал, что не может сказать, появятся ли вообще в будущем в магазинах этой сети белорусские и российские товары. "Я из тех, кто старается не говорить никогда, но на сегодняшний день это нереально", – заметил предприниматель.

Представитель Rimi Lietuva Габриэле Шеренене сказала, что у них нет таких товаров, которые вообще пропали после отказа от российских и белорусских товаров. Всем товарам удалось найти замену.

"Остается основной вызов - подсолнечное и рапсовое масло, поскольку его главными производителями были Украина и Россия. Есть вопрос и гречки в новом сезоне, неизвестно, удастся ли Украине вырастить и экспортировать урожай", – сказала она.

По словам Шеренене с прилавков пропали такие торговые бренды, как BAIKAL, DARIDA, ESSENTUKY, пиво BALTIKA, водка BELUGA, ZELIONAJA MARKA, чай MAJSKIJ CHAJ, несколько видов семечек.

Пресс-секретарь Maximа Эрнеста Дапкене также представила список товаров, которые покупатели на прилавках не найдут: минералка Borjomi, лимонад "Тархун" и "байкал", чай Greenfields, кофе Jardin, клей Moment, конфеты Meller, чулки Conte, рыбная продукция Santa Bremor.

Дапкене также отметила, что было немало хлопот с поиском соды. Ее сейчас везут из Боснии и Герцеговины, ищут и других поставщиков.

Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите сказала, что у них российские и белорусские товары были только во время особых акций и количество этих товаров было небольшим.

"Поэтому изменений в ассортименте не было", – заметила она, сказав, что они до сих пор продают украинское мороженое.

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