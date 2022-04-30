В Вильнюсе нуждающиеся лишатся помощи "социального такси"

С 2 мая 2022 года недееспособные жители Вильнюса лишатся помощи "социального такси". Несмотря на потребность в этой услуге, муниципалитет в этом году не выделил необходимое финансирование.

"Мы использовали наши ресурсы, поэтому вынуждены остановить предоставление услуг жителям Вильнюса. Жители Вильнюса получали эту услугу в течение 10 лет. Они могли выходить из дома, ездить в поликлиники/больницы, на работу, в университеты, на спектакли и в музеи. Сейчас этого не будет. Это большой шаг назад. В Литве в наших услугах нуждаются многие муниципалитеты, туда мы и направим наши ресурсы", – сказала глава ПУ "Социальное такси" Сольвейга Раткявичюте.

Организация была основана в 2012 г. и называлась программой "Социальное такси" при ПУ Национальный институт социальной интеграции. После реорганизации института в 2020 г основали ПУ "Социальное такси". Несмотря на то, что все команда осталась прежней, муниципалитет решил, что у ПУ нет нужного опыта и денег не выделил.

Раткявичюте сказала, что на данный момент "Социальное такси" успешно работает в Клайпеде, Каунасе и Паневежисе. В Вильнюсе других поставщиков этой услуги нет, поэтому нуждающиеся остались ни с чем.

Вильнюсский муниципалитет в марте объявлял конкурс на покупку таких услуг только для людей с ограниченными возможностями передвижения (в инвалидных колясках), объем – 700 услуг в год и только по рабочим дням. "Социальное такси" обслуживало в Вильнюсе 1738 клиентов и предоставляло в среднем 700 услуг в месяц (2021 г).

"Сегодня мы говорим о современном и прогрессивном Вильнюсе, в котором недееспособный человек не может выйти из дома. Мы обновляем парки, украшаем город, но люди из уязвимой группы не могут всего этого увидеть, поскольку не решена проблема мобильности, и у муниципалитета нет реальной стратегии решения этой проблемы", – сказала глава Национального института социальной интеграции Моника Станкявичюте.

"Социальное такси" предоставляет свои услуги в 14 муниципалитетах страны.

"Мы сожалеем в связи со сложившейся ситуацией. Поскольку ПУ "Социальное такси" является новой юридической единицей, которая отделилась от Национального института социальной интеграции, оно не отвечает требованиям по опыту претендента на предоставление услуг, по этой причине и не было выделено финансирование. Это формальное требование фигурирует в документах, подготовленных Минздравом", – сказала представитель муниципалитета Надежда Буйницкене.

"Хотим успокоить нуждающихся в такой услуге жителей, услугу им предоставляют другие компании и учреждения: Центр социальных услуг, Служба помощи Мальтийского ордена, Ассоциация лиц с повреждениями позвоночника и др. Как только ПУ "Социальное такси" исполнится год, оно сможет участвовать в конкурсе. Такой конкурс планируется объявить в конце весны", – прибавила она.

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