Погода: в выходные дни тепла не будет

В последний день апреля особого тепла не ожидается. После обеда воздух прогреется максимум до 9-14 градусов тепла. Однако день будет солнечный. Осадков также не ожидается.

В ночь на воскресенье будет ясно. Осадков не ожидается. Будет холодно. На большей части страны ожидаются заморозки - 0-5 градусов мороза, на поверхности почвы местами до 8 градусов мороза. 1–4 градуса тепла ночью будет лишь кое-где на юге и у моря.

Воскресный день ясным будет на севере страны, oна юге ожидается более облачная погода. Там местами пройдут небольшие дожди. Днем воздух прогреется до 9–14 градусов.

В начале новой недели погода улучшится.

В ночь на понедельник местами на юге возможны дожди. Будет 1–5 градусов тепла. В воздухе и местами на поверхности земли ожидаются заморозки 0–5 градусов мороза. Днем ожидается переменная облачность, небольшой дождь ожидается на юге страны. Воздух уже прогреется до 11–16 градусов тепла.

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