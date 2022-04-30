Чтобы COVID-19 не распространялся в медучреждениях, там должны быть бесконтактные термометры, пульсоксиметр, средства личной защиты для работников.
Учреждения должны управлять потоками пациентов и звонков, чтобы люди могли дозвониться в поликлинику. Если сам человек не дозвонился, ему должны перезвонить. Все пациенты должны получить удобный способ регистрации: по телефону, интернету или у окошка регистратуры.
Глава медучреждения должен установить порядок использования масок или респираторов работниками и пациентами, управления потоками пациентов.
Если у пациента установят инфекционное заболевание или заподозрят его, то семейный врач выберет наиболее подходящий способ обслуживания - по телефону или в кабинете. Если в поликлинике нет условий для принятия такого пациента, его должны направить в другое медучреждение, где есть возможность предоставления подобной услуги.
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