Медучреждения и их посетители должны соблюдать правила контроля над COVID-19

С 1 мая 2022 года в Литве отзывают режим чрезвычайной ситуации, который был введен из-за пандемии COVID-19, однако медучреждения должны по-прежнему обеспечивать превенцию распространения болезни. Посетители медучреждений должны соблюдать правила контроля над инфекционными заболеваниями, сообщает Минздрав.

Чтобы COVID-19 не распространялся в медучреждениях, там должны быть бесконтактные термометры, пульсоксиметр, средства личной защиты для работников.

Учреждения должны управлять потоками пациентов и звонков, чтобы люди могли дозвониться в поликлинику. Если сам человек не дозвонился, ему должны перезвонить. Все пациенты должны получить удобный способ регистрации: по телефону, интернету или у окошка регистратуры.

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Глава медучреждения должен установить порядок использования масок или респираторов работниками и пациентами, управления потоками пациентов.

Если у пациента установят инфекционное заболевание или заподозрят его, то семейный врач выберет наиболее подходящий способ обслуживания - по телефону или в кабинете. Если в поликлинике нет условий для принятия такого пациента, его должны направить в другое медучреждение, где есть возможность предоставления подобной услуги.

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