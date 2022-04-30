Грибаускайте: Третья мировая война уже идет, мы не должны разрешать агрессору садиться нам на голову

"Третья мировая война уже идет. Не мы ее начали, не мы обостряем ситуацию. Если мы будем отступать и позволим агрессору садиться нам на голову, он залезет и изменит весь порядок, последствия будут плохими, мы с ними не справимся. Особенно такие страны, как мы – маленькие", – предупредила экс-президент Даля Грибаускайте во время дискуссии в Институте международных отношений и политических наук ВУ.

Она отметила, что жители России при нынешних санкциях голодать не будут.

"Наши санкции не заставят их передумать. Напротив, западные санкции объединяют людей против Запада. Поверьте, я ужинала с представителями Запада и в шутку сказала: им для выживания хватит картошки, огурцов и еще кое-чего. Этого хватит, они все равно будут бороться за него. Мы, избалованные представители Запада, думаем, что им не хватит каких-то там западных шампуней или еще чего-то, так этого не будет. Они выживут и выстоят перед любыми нашими санкциями", – сказала Грибаускайте.

Экс-президент вместе с бывшим министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом подписали инициативу бывшего премьера Великобритании о создании международного трибунала.

"Этот трибунал будет действовать по принципу Нюрнбергского, чтобы человека можно было судить заочно, пока нет возможности его задержать. Я думаю, что даже заочный приговор будет моральным осуждением, это важно", – сказала Грибаускайте.

Она заверила, что процесс сбора доказательств идет.

"Этого точно будет больше, чем требуется", – сказала Грибаускайте.

Преподаватель ИМОПН ВУ Лина Струпинскене положительно оценивает идею использования арестованных российских активов для восстановления Украины.

"Я не специалист в этой сфере, могу сказать, как человек: я бы приветствовала такую возможность, и, думаю, это стоило бы сделать. Поскольку цена будет огромной, денег надо будет очень много. Я бы поддержала это", – сказала она.

"Я и сам об этом говорил: они разрушили страну, экономику, нанесли невиданный ущерб, и те резервы, которые не у них, конечно, только надо найти законный механизм", – сказал Линкявичюс.

Грибаускайте напомнила, что репарации была после всех мировых войн.

"Всегда потерпевший поражение агрессор, должен платить репарации, но для этого надо сначала одержать победу", – сказала она.

По ее словам, мы должны определиться, что такое победа.

"Для одних это только вытеснение. Для других – это оплата ущерба и нанесенного во время войны урона. Все в руках Запада. Есть много ресурсов, не только замороженные средства Банка России, но и имущество олигархов. Его уже пытаются продать. Думаю, что это будет крупная сумма, Запад с Украиной будут решать, как ее использовать", – сказала она.

На вопрос, что Запад должен делать, чтобы свергнуть правительство Путина, Грибаускайте ответила: "Меня такой вопрос возмущает, это выражение западной наивности. Мы сталкиваемся с совершенно иной цивилизацией. Его власть держится не на поддержке людей, а на "силовиках" и других финансовых структурах. Никогда при наличии такой пропаганды, такой тоталитарной системы, такого преследования, люди из страха не выйдут на улицы его свергать".

"Поэтому питать иллюзии, будто мы можем как-то влиять на мнение, как-то пропихнуть информацию через этот барьер, – неважно, какую, ей никто не будет верить. Мы мыслим на западный манер, а они - на восточный. Это совершенно иная цивилизация. Питать иллюзии, будто мы можем как-то воздействовать, а люди на улицах свергнут Путина, этого в истории никогда не было и не будет", – считает Грибаускайте.

"Наши санкции не заставят их передумать. Напротив, западные санкции объединяют людей против Запада. Поверьте, я ужинала с представителями Запада и в шутку сказала: им для выживания хватит картошки, огурцов и еще кое-чего. Этого хватит, они все равно будут бороться за него. Мы, избалованные представители Запада, думаем, что им не хватит каких-то там западных шампуней или еще чего-то, так этого не будет. Они выживут и выстоят перед любыми нашими санкциями", – продолжила она.

Экс-президент сказала, что нельзя отступать после каждого запугивания со стороны России.

"Надо осмелиться на конфронтацию и принять вызов, который бросила Россия. Эти попытки Запада отступать, чтобы якобы избежать Третьей мировой войны, – так эта Третья мировая война уже идет. Она европейская. Это война не только с Украиной. Она против всего демократического мира, против установившейся после Второй мировой войны архитектуры безопасности, она уже идет. Не мы ее начали, не мы обостряем ситуацию. Если мы будем отступать и позволим агрессору садиться нам на голову, он залезет и изменит весь порядок, последствия будут плохими, мы с ними не справимся. Особенно такие страны, как мы – маленькие", – заметила она.

По ее словам, мы должны думать о своей безопасности, чтобы Путин был остановлен и раздавлен на территории Украины.

"Европа слишком мала для конвенциональной войны, в плане защиты – надо останавливать войну там, где она началась, и как можно скорее, всеми силами. Наше бездействие означает расширение войны. Чем больше географически мы будем отдаляться от конфликта, тем скорее он приблизится к нам", – предупредила Грибаускайте.

"Я была президентом, и разбираюсь в военных моментах, я была командующей армией, я знаю, что говорю. Это не эмоции, когда я говорила, что для победы, надо остановить на поле боя. И не на территории Литвы, она слишком мала. Знаете, есть такой пример, почему надо покупать автомобиль побольше, особенно спереди, чтобы было пространство для давления в момент ДТП. И это прямая аналогия для страны, которая в поперечнике составляет 300 км", – сказала она.

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