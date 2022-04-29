В Киев и назад, или, что литовцы делают в Украине

До войны на самолете из Вильнюса в Киев можно было добраться за несколько часов. Сейчас туда надо ехать на машине через Польшу, а с учетом очередей на границе и комендантских часов поездка отнимает больше суток. Несмотря на это, представители разных благотворительных организаций и отдельные литовцы раз за разом отправляются в путь - туда и обратно.

Журналист Эдгарас Савицкас и фотограф портала Домантас Пипас выехали в Киев 18 апреля, в 12:30 ч.

В 13 ч. они приехали из Вильнюса в Лентварис, где с помощью ПУ Pagalba LT, которое возглавляет Марюс Парещюс, получили ключи от синего микроавтобуса Volkswagen, в котором была гуманитарная помощь – обувь, одежда, полотенца, планшетные компьютеры.

Компьютеры были переданы мужчине во Львове, а остальные вещи передали защитникам Украины в городке, находящемся в 100 км от Киева.

Парещюс оказывает помощь украинцам с первых дней войны.

"Мы видели, что людям нужна помощь. Собрался круг единомышленников, мы скинулись. Появились те, кто хотел что-то подарить. Были те, кто хотел все это отвезти. Появились отдельные координаторы. Все поехали, надеялись, что война закончится через несколько недель. Но не закончилась. Поэтому мы увидели, что сотен евро мало, нужны тысячи, поняли, что нужно действовать как юридической единице, от имени которой можно везти помощь", – рассказал он о ПУ Pagalba LT, заметив, что подобных фондов в Литве немало, но они действуют в разных сферах.

"Есть большой фонд Blue/Yellow (ПУ Mėlyna ir geltona). Они работают только с военными, доставляют все на одну базу в Украине, а украинцы сами распределяют доставленное. Мы решили возить в конкретный отряд и передавать им в руки - конкретному отряду, военным. Мы поняли также, что эвакуировать по 8-20 человек недостаточно, поэтому нужны 50-местные или еще больше автобусы. Чтобы взять напрокат такой автобус, нужно быть юридической единицей. Нужны деньги на топливо, водителя. Все это надо делать официально.

Конечно, на данный момент мы в Литве самая маленькая организация, но наш вклад обусловлен инициативой небольшого числа людей. На данный момент мы эвакуировали около 1200 человек (детей и мам)", – рассказал он.

Парещюс сказал, что в микроавтобус, выделенный журналистам, военные вещи не клали.

"Раньше мы возили шлемы, жилеты, оптику, рации, одежду и др., что нужно для военных. У украинской армии в начале войны было мало денег, не всех военных могли обеспечить необходимым. Поэтому волонтеры из разных стран привозили необходимое", – пояснил он.

В инициативе ПУ Pagalba LT работают около 30 человек.

Всю дорогу микроавтобусом управлял Домантас. В Польше машину остановила местная полиция, но эта процедура была связана с праздничными рейдами. Полицейские напомнили, что в выходные дни магазины в Польше не работают.

На границу с Украиной журналисты приехали в 00:30 ч. Машин не было. К микроавтобусу подошла украинка и попросила перевезти ее через таможню. Попутчица рассказала, что ездила в Польшу ненадолго, надо было передать документы. На таможне женщина помогла, рассказала где и какие докумнеты надо предъявить, заполнить.

В Украине микроавтобус с красным крестом встречали дружелюбно. В Украине, где идет война, волонтерам предоставляют первенство.

На территории Украины журналисты были в 2 ч. ночи, когда действовал комендантский час, границу пересекали через КПП Гребенне /Рава-Руська.

Машину остановили на ближайшей освещенной стоянке и решили отдохнуть, было холодно, шел снег, поэтому пришлось постоянно греть машину.

В 6:00 ч. микроавтобус отправился во Львов, где журналистам обещали дать на время два бронежилета и шлема. Их передал литовец Виталиюс. Жилеты и шлемы были заказаны через Вигинтаса Ушинскаса, который занимается в Украине логистикой. Он собрался в Украину через 12 часов после того, как 24 февраля там началась война.

Ушинскас сказал, что у него есть необходимый опыт. "Я окончил военную академию, у меня есть знакомые в армии, офицеры, с которыми я могу консультироваться. Очень хорошо отфильтровались друзья – одних отсеял ковид, других - война. Приятно было увидеть настоящие лица людей, узнать, с кем можно работать, защищать родину", – сказал он.

После того как журналисты покинули Львов, основной проблемой стало горючее. Полный бак залили перед выездом из Польши, но после 8 ч. пути были опасения, что машина не дотянет до городка под Киевом. Заправки либо не работали, либо их не было.

Домантас интересовался у военных на блокпостах, нет ли у них хотя бы 5 л "солярки". Помощи не было, но до цели доехать удалось.

Там журналисты передали микроавтобус коллеге Парещюса Освальдасу. Он довез путешественников до гостиницы в Киеве на автомобиле скорой помощи. Там путешественники были в 20 ч., успели до начала комендантского часа (22 ч.). Вся поездка заняла 32 ч.

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