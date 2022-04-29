Готовится новая плата за мощность используемой электроэнергии: обещают, что счета не увеличится

Со следующего года пользователям электроэнергии, возможно, придется платить налог на мощность используемой электроэнергии. Регулируемое ведомство отмечает, что уменьшатся налоги за используемые киловатт/часы, поэтому окончательные счета не должны увеличиться.

О переменах в фейсбуке сообщил президент Литовской конфедерации возобновляемых источников энергии Мартинас Нагявичюс. Он видит плюсы этой инициативы, но отмечает и ряд недостатков.

"С одной стороны, такое изменение снизит плату за кВт, и плата за мощность имеет смысл. Это будет отвечать структуре расходов ESO, в которой фиксируется больше постоянных расходов", – сказал эксперт.

По его словам, это побудит жителей оптимизировать используемую мощность, избегая избыточных инвестиций в подстанции в тех случаях, когда сосед хочет увеличить мощность, оборудовав, к примеру, станцию для зарядки электромобиля.

"Это поощрит потребителей, которые используют примерно одинаковое количество энергии в определенное время суток и в течение года. В сумме они будут платить меньше, чем платят сейчас", – сказал Нагявичюс.

Он считает, что такая структура тарифа снизит мотивацию к экономии.

"А это может обернуться излишним расходом электроэнергии и вредом для климата. Это увеличит счета для тех, кто использует электроэнергию периодически. Например, дачников и владельцев подвалов. Это может вызвать некоторое социальное напряжение", – сказал эксперт.

Нагявичюс сказал: "Призываю ESO подумать, как облегчить снижение мощности, сделать процесс быстрым и бесплатным. А потом уже говорить о введении налога на мощность".

Председатель Государственной службы регулирования энергетики (ГСРЭ) Ренатас Поцюс сказал Delfi, что сейчас решается вопрос этой составляющей тарифа. Если дискуссии будут гармоничными, то конкретные предложения появятся осенью, а новый налог будет действовать с 1 января 2023 года.

По его словам, бытовые потребители иногда увеличивают мощность, не думая о том, какая мощность им на самом деле нужна, поэтому инфраструктура используется неэффективно, а за ее содержание платят все.

"Если потребитель хочет 10 кВт, он говорит: ну, на всякий случай, может мне потребуется 15-20 кВт, ведь платить за них не надо. В конечном счете это на цену не влияет. Но для ESO это означает инвестиции в инфраструктуру", – сказал Поцюс.

Он подчеркнул, что ESO в результате больше доходов не получит.

Этот налог коснется всех бытовых потребителей.

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