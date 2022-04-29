Однако количество штатных единиц сократится почти на 15% - будут сокращены 76 рабочих мест. В компании заявили, что в будущем количество уволенных может увеличиться.
"49 человек увольняют, процессы начаты, на запланированные ранее оставшиеся места людей принимать не будут, поэтому штат будет сокращен", - сказала BNS менеджер по вопросам коммуникациям Achema grupe Йолита Мацелите.
Компания сообщила, что оборот компании недавно снизился на четверть, а отсутствие согласия между ведомствами препятствует выходу на новые рынки и диверсификации деятельности.
"Объемы грузов уменьшились на четверть, компания пытается диверсифицировать свою деятельность, но этому чинят препятствия. У нас нет иного выбора, кроме как сократить количество работников", — сказал генеральный директор Klasco Витаутас Штумбергас.
В Klasco сейчас работает 560 человек, по словам главы компании, если ситуация не изменится в ближайшее время, возможно, придется уволить и других работников.
Klasco недавно представила планы по увеличению грузооборота в порту, но в понедельник Клайпедский совет не утвердил программу оценки воздействия компании на окружающую среду.
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