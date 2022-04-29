Отчет ДГБ: "Росатом" и Минск скрывают реальную информацию о БелАЭС

Россия использует энергетические рычаги для достижения выгодных для нее решений, поэтому, вполне вероятно, что представители режима будут искать способы повлиять на процесс синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) Балтийских стран с континентальной Европой с целью сохранить инфраструктурные связи со странами Балтии, говорится в отчете об угрозах нацбезопасности, опубликованном Департаментом госбезопасности Литвы.

Кремль попытается наладить новые и воспользоваться существующими связями с лояльными представителями энергетики в странах Балтии, усилить лоббирование в институтах Евросоюза и манипулировать досрочным отключением балтийских систем от кольца БРЭЛЛ, заявила служба в пятницу.

Согласно отчету, в прошлом году стали очевидны манипуляции российского концерна "Газпром" на рынке газа. В сфере энергетики предпринимались усилия по скорейшему запуску газопровода "Северный поток — 2", восстановлению влияния и позиций, ослабевших в последние годы в связи с развитием рынка сжиженного природного газа (СПГ), и сохранению Инфраструктура России с Евросоюзом.

Страны Балтии намерены синхронизировать электросети с сетями материковой Европы и отключиться от постсоветского кольца БРЭЛЛ до конца 2025 года. Ответственные за энергетику министры всех трех государств после начала войны в Украине призвали Евросоюз ускорить этот процесс.

Пока Литва, Латвия и Эстония действуют вместе с Россией и Беларусью в так называемом кольце БРЭЛЛ, в котором частота централизованно регулируется в России.

"Росатом" и Минск скрывают реальную информацию о БелАЭС

Беларусь и российская атомная госкорпорация "Росатом" постоянно скрывают информацию о реальной ситуации на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце, строительство которой продолжается, несмотря на неоднократные дефекты оборудования, сообщает Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы.

""Росатом" и белорусские ведомства постоянно скрывают информацию о реальной ситуации на АЭС, поэтому не предоставляют детальной информации об инцидентах", — говорится в опубликованном в пятницу отчете ДГБ о деятельности за прошлый год.

Как говорится в документе, "Росатом" и белорусские власти с самого начала проекта скрывали инциденты при строительстве АЭС, поспешность хода работ, отсутствие квалификации специалистов и небрежный подход к требованиям ядерной безопасности, однако это не создавало риска радиоактивного загрязнения.

"Инциденты могут иметь более серьезные последствия при эксплуатации атомной электростанции. Весьма вероятно, что отсутствие своевременной информации о реальной ситуации ограничит возможности оперативного управления ситуацией", — отмечает ДГБ.

Согласно отчету, "Росатом" стремится представить БелАЭС как историю успеха и использовать ее как образец для внедрения своих технологий и укрепить свое влияние в других зарубежных странах.

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