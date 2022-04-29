Резолюцию своими подписями уже поддержали более 50 членов ПАСЕ, сообщил Сейм Литвы.
Кара-Мурза был арестован несколько недель назад в Москве по обвинению в "распространении фейков" о российской армии в Украине.
Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Резолюция не только призывает к освобождению правозащитника, но и призывает Западный мир следить за ходом дела и ужесточить санкции против России.
"Мы не можем мириться с попытками кремлевского режима заставить замолчать всех несогласных и осуждающих войну России в Украине, военные преступления и преступления против человечности. Российские спецслужбы уже дважды пытались отравить Кара-Мурзу. С учетом попыток Кремля расправиться с Алексеем Навальным, его жизнь сейчас в серьезной опасности", — заявил Зингерис.
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