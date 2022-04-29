За год ВВП Литвы вырос на 4,1%

Внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы в первом квартале этого года вырос на 4,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, и в ценах того периода составил 14,2 млрд евро.

В первом квартале по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года реальный ВВП вырос на 0,9%, сообщил предварительную оценку Департамент статистики.

Расчеты проводились с учетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней. Без учета этих факторов ВВП за год вырос на 4,4%, на 0,6% - в квартальном исчислении.

Если анализировать показатели производственным методом, то наибольшее влияние на рост ВВП в первом квартале оказал рост в промышленности, оптовой и розничной торговле, результаты компаний, задействованных в научно-технической деятельности, управлении и обслуживании.

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