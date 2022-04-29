Экономист: у покупающих российский газ стран есть два пути

Россия отключила газ только Болгарии и Польше, вероятно, потому, что другие страны нашли способ как рассчитаться за российский газ в рублях в обход действующих санкций, считает экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.

По его словам, такие страны сейчас стоят перед дилеммой: лишиться российского газа или нарушить санкции.

Экономист банка Luminor подчеркнул, что у немецких компаний (и компаний других стран ЕС) нет возможности рассчитаться за российский газ в рублях, поскольку они не могут купить рубли из-за санкций введенных в отношении Банка России.

"Немецкие компании переводят деньги в евро на свои счета в "Газпромбанке", который не попал под санкции ЕС. Тогда "Газпромбанк", по просьбе немецких компаний, меняет евро на рубли и переводит их на новые счета в рублях немецких компаний в "Газпромбанке". Немецкие компании с этих рублевых счетов переводят деньги "Газпрому" за газ, выполняя требование Путина платить за газ в рублях", – заметил Маурицас.

Luminor, Mauricas Foto: Žygimantas Mauricas, „Luminor“

Он обратил внимание: Еврокомиссия заявила, что такая схема - нарушение санкций, поскольку в цепочке фигурирует Банк России. ,

"Так немецкие компании и компании других стран ЕС, которые хотели расплачиваться за газ в рублях, попали между молотом и наковальней, поскольку у них есть лишь два пути: 1. Или отказаться платить в рублях, рискуя остаться без газа, как было с Польшей и Болгарией. 2. Или согласиться с требованиями, и рисковать нарушить санкции ЕС", – сказал экономист.

По его словам, пока ждут более подробные указания ЕС, но экономист надеется, "что ЕС хватит смелости, и такая схема будет признана обходом санкций".

Delfi напоминает, что Москва со среды прекратила экспорт газа в Польшу и Болгарию.

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