Глава ДГБ: Россия разрушила архитектуру безопасности в Европе, но прямой угрозы для Литвы нет

Вторжение России в Украину, начавшееся в конце февраля, разрушило архитектуру европейской безопасности, но прямой военной угрозы для Литвы в настоящее время нет, заявил глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис.

Это он отмечает в опубликованном в пятницу в отчете ДГБ о деятельности за 2021 год.

ДГБ вместе с военной разведкой — Вторым управлением оперативных служб — также опубликовало традиционную ежегодную оценку угроз национальной безопасности Литвы.

"В этом году из-за нападения на Украину мы задержали его (доклада - Ред.) представление общественности, — сказал Яунишкис во вступительном слове. - Но мы можем констатировать, что Литва и наши трансатлантические союзники уже давно находятся под таким сильным давлением со стороны авторитарных государств".

"Агрессия под предводительством Владимира Путина на десятилетия разрушила архитектуру безопасности Европы, разорвала экономические связи, обрекла не только украинцев, но и россиян на страдания и потери", — заявил глава разведки.

"В то же время я хочу заверить, что на данный момент прямой угрозы военной агрессии в отношении Литвы нет. Наша разведка и наши партнеры неизбежно обнаружили бы такие признаки и сигнализировали бы о необходимости принятия соответствующих мер", — сказал он.

По его словам, Литва — безопасное государство, защищаемое собственной армией, которая укрепляется с каждым днем, и усиленным присутствием союзнических сил НАТО в регионе.

"Мы сильнее и более сплочены, чем когда-либо прежде. И далее будем укреплять силы", — заявил Яунишкис.

С началом вторжения России в Украину Литва увеличила свой оборонный бюджет до 2,52% внутреннего валового продукта, ускоряет закупки вооружений.

Союзники направили дополнительные силы в Литву и в соседние страны региона, а на уровне НАТО ведутся переговоры об увеличении их военного присутствия.

Информация для оценки угроз национальной безопасности, опубликованная разведкой в ​​пятницу, собрана до начала февраля, поэтому она не анализирует военные и геополитические последствия российского вторжения в Украину и наиболее актуальную ситуацию с безопасностью.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!