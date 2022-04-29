Вильнюсский горсовет пока решил не менять название Русской улицы

С начала войны в Украине Комиссия исторической памяти Вильнюсского муниципалитета получила ряд предложений в связи со сменой названий, связанных с Россией или Беларусью. Рассматривалось предложение сменить название Русской улицы на ул. Русинов, но оставили в силе старое название. Однако комиссия не исключила, что вернутся к рассмотрению этого варианта, свое мнение могут высказать и жители этой улицы, пишет madeinvilnius.lt.

Название Русская улица появилось в 1939 году. Первое название улицы было Пречистенская (1672 г.), по-польски – Przeczystenska. Это название, вероятно, связано с находящимся рядом Пречистенским собором. Позже улица получила название Спасская (1808 г.), затем Пречистенская (1890 г., 1913 г.), позже – ул. Митрополитанская (Metropolitanska, Metropolitalna) (1921, 1938 г.).

"Абсолютное большинство улиц Вильнюса, которые носят названия российских или белорусских городов - это улицы, сохранившие исторические названия со времен Великого княжества Литовского (ВКЛ). Смоленск был частью ВКЛ до XVII в., Витебск, Минск, Полоцк, Новогрудок, Друя и др. – до конца XVIII в.", – отметил член Комиссии исторической памяти, историк Марюс Эмужис.



По его словам, некоторые улицы указывают историческое направление в восточные города, например, ул. Полоцко (как ул. Траку указывала на направление в сторону Тракай) и связана с историей ВКЛ, а не с Россией и Беларусью. Поэтому изменение исторических названий означало бы отказ от части своей истории.

"Назвав часть ул. Латвю улицей Героев Украины, вильнюсский горсовет утвердил отношение абсолютного большинства вильнюсцев к российской агрессии в Украине. И это было заявление. Но Комиссия исторической памяти - это не комиссия актуальных вопросов, мы должны руководствоваться историческими фактами и аргументами", – акцентировал председатель комиссии Гедиминас Яунюс.

По его словам, к этому вопросу всегда можно вернуться. Комиссия считает, что смена всех названий, связанных с Россией и Беларусью, была бы поспешным и необдуманным действием, которое доставило бы немало хлопот и неудобств учреждениям и жителям.



Вильнюсцы должны знать, что они сами могут воспользоваться правом и обратиться в комиссию с просьбой изменить название улицы. Для этого нужно одобрение большинства ее жителей и веские аргументы.

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