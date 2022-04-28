Экономисты: инфляция в Литве росла за счет цен на пищевые продукты

После того, как литовский Департамент статистики объявил о том, что годовая предварительная инфляция в апреле в Литве составила 16,6%, экономисты говорят, что рост цен был вызван резким скачком цен на продукты питания. Некоторые считают, что пик инфляции уже достигнут и что инфляция снизится в мае или летом. Однако среднегодовая инфляция будет выше, чем прогнозировалось ранее - на уровне 13-14%.

Тадас Повилаускас, экономист банка SEB, говорит, что прогнозы инфляции в этом месяце были резко скорректированы из-за беспрецедентного роста цен на продукты питания, которого не было в течение более чем десяти последних лет.

"Горючее и отопление практически не способствовали росту инфляции в этом месяце, но в апреле цены на продукты питания в магазинах выросли рекордно - не на единицы, а более чем на десять процентов. Я не знаю, был ли у нас такой месячный рост цен на продукты последние несколько лет", - сказал BNS Повилаускас.

По мнению экономиста, вдвое более дорогие продукты питания, чем ожидалось, повысят среднегодовую инфляцию - по оценке Повилаускаса, она составит около 13-14%.

«Очевидно, что среднегодовой прогноз инфляции, который мы в начале года рассматривали в пределах между 11% и 13%, уходит в забытье. Сейчас можно говорить о том, что годовая инфляция в стране будет как минимум в пределах 13-14 процентов», - сказал Повилаускас.

Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис считает, что пик инфляции уже достигнут, и в мае или летом инфляция начнет снижаться.

«Я был бы очень удивился, если бы в летние месяцы инфляция была выше, чем сейчас. В любом случае, весьма вероятно, что пик в апреле уже достигнут. Глядя на цены на нефть и цены на сырье, вполне вероятно, что большая часть этого скачка цен уже перешла на конечных потребителей», — сказал BNS Мачюлис.

По мнению экономиста, снижение инфляции будет обусловлено ужесточением монетарной политики центральными банками по всему миру, повышением процентных ставок, замедлением роста экономики Китая и его влиянием на остальной мир, все это приведет к снижению экономической активности, а одновременно и к снижению спроса.

В Литве в апреле, по предварительным оценкам, годовая инфляция, рассчитанная по индексу потребительских цен, согласованному с другими странами Евросоюза, составила 16,6%. В апреле по сравнению с мартом потребительские цены выросли на 1,9%.

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