Посол в Молдове: из Приднестровья в Молдову выстроились очереди

В последние дни в Молдове неспокойно. В сепаратистском Приднестровье прогремело несколько взрывов. Люди стали покидать Приднестровье, они едут на основную территорию Молдовы. Беспокойство вызывают и прежние планы российских генералов в связи с созданием коридора от Мариуполя до Приднестровья, а также стремление россиян помочь русским Приднестровья, которых якобы притесняют. Обеспокоена ли Молдова? Возможно ли вторжение Путина в Молдову? В передаче на Žinių radijаs ситуацию оценил посол Литвы в Молдове Кястутис Кудзманас.

Посол сказал, что сигнал поступил примерно месяц назад.

"Были сообщения о заминированных школах, которые не подтвердились. Российские генералы сказали, что точная цель второй войны – соединение с Приднестровьем, где, якобы, обижают русскоязычных жителей. Хотя тут нет логики, Приднестровье - не та территория, которую контролирует правительство Молдовы. Это сепаратистская территория", – сказал Кудзманас.

По его словам, несколько дней назад на этой территории прогремели взрывы около Тираспольского аэропорта, около военной базы. Из гранатометов обстреляли здание Минобороны Приднестровья.

"Никто не пострадал, жертв нет. Все показывает, что это было сделано для вызова международного резонанса, проверки настроения жителей и правительств. Посмотреть, как будут реагировать на дальнейшую эскалацию", – сказал посол.

Он сказал, что сейчас "полно разных размышлений, спекуляций".

"Они не на пользу, поскольку в Приднестровье находится так называемый российский "миротворческий контингент" – 1500 военных.

Предполагают, что и сама армия Приднестровья находится под командованием Российского военного округа. (…) С другой стороны, надо понимать, что никто не хочет быть вовлечен в дальнейшую эскалацию конфликта, даже так называемый президент Приднестровья подчеркнул, что эта республика занимает нейтралитет и намерена сохранить этот статус в любом конфликте", – сказал Кудзманас.

Он сказал, что слышатся призывы силой вернуть Приднестровье.

"Конечно, международное сообщество и мы считаем Приднестровье интегральной частью Молдовы. Но на такие поспешные призывы правительство Молдовы оценивает сдержанно и говорит – единственный путь к возвращению Приднестровья - мирные переговоры", – сказал он.

По словам собеседника, на взрывы отреагировали как Приднестровье, так и Молдова.

"В Приднестровье введен красный код угрозы – усилена защита. (…) А среди жителей наблюдается некоторое движение. Из Приднестровья в Молдову выстроилась очередь машин, а в Молдове все спокойно, правительство держится сдержанно.

Конечно, реакция была, состоялось заседание совета по безопасности, рекомендовали укрепить защиту критических объектов, укрепили контроль на границе", – сказал Кудзманас, заметив, что Приднестровье не все пророссийское.

"Они не заинтересованы в вовлечение Приднестровья в военный конфликт, поскольку это означает утрату бизнеса, привилегий, которые они получают на рынке ЕС через Молдову. Насколько нам известно, есть раскол и в военных структурах", – сказал посол.

Новые опросы показывают, что жители Молдовы сейчас голосовали бы за прозападную партию, но многие люди считают, что Украина сама спровоцировала конфликт.

Кудзманас пришел к выводу, что есть возможности дестабилизации положения.

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