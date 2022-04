Мэр Вильнюса: пришедшие 9 мая на кладбище получат информацию о войне в Украине

Те, кто придут 9 мая на кладбище, чтобы отметить победу СССР над нацистской Германией во Второй мировой войне, получат информацию и о войне в Украине, обещает мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

"Тех, кто придет 9 мая на кладбище, мы встретим с детальной и достоверной информацией, кто есть кто. Потому что лозунг never again (больше никогда – BNS) очевидно недостаточен, это again происходит. Мы не будем делать из кладбища поле для политических дебатов, но все же будет четкая информация, в каких условиях мы живем", - сказал BNS Шимашюс.

9 мая Россия ежегодно празднует День Победы во Второй мировой войне над нацистской Германией, в Вильнюсе основные мероприятия проходят на Антакальнисском кладбище, частый атрибут приходящих туда в этот день - георгиевские ленточки, публичное демонстрирование которые Сейм запретил из-за войны в Украине.

Запад отмечает окончание войны 8 мая.

Шимашюс призывает всех, кто хочет почтить память погибших, прийти именно в этот день.

"Как я уже говорил, никаких разрешений не будет, за ними никто и не обращался, нет никаких мероприятий. Запретить приходить на кладбище у нас нет основания и мы не собираемся, может, у кого-то есть и личные причины прийти", - сказал мэр.

"Я призываю, если есть личные причины, прийти 8 мая, потому что это день победы над нацистской Германией, хотя и не день окончания Второй мировой войны, если оценивать точно (...) для нас она закончилась в 1993", - сказал мэр.

Департамент государственной безопасности предупреждает, что 9 мая в Литве возможны провокации и насильственные инциденты. Министр культуры Симонас Кайрис на этой неделе призвал жителей избегать провокаций 9 мая и разрешить службам работать возле кладбищ.

