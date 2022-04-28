Глава МИД Литвы: Россия вне всякого сомнения испытывает единство и солидарность Евросоюза

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландснергис сказал, что Россия, прекращая поставки газа Польше и Болгарии, вне всякого сомнения испытывает единство и солидарность Евросоюза. Поэтому министр отмечает, что необходимо сделать так, чтобы страны-члены не пытались вести отдельные переговоры с Кремлем об оплате за нефть и газ еще до вступления санкций.

"Я думаю, Россия вне всякого сомнения испытывает единство и солидарность Евросоюза. Они показывают, что некоторые страны могут быть наказаны и выделены из других стран ЕС, у нас есть примеры Польши и Болгарии. Мы обязаны пройти этот тест", – poсказал журналистам Ландсбергис.

Он надеется, что страны Евросоюза не будут пытаться вести отдельные переговоры с Кремлем об оплате за нефть и газ еще до вступления санкций.

"Мы должны продемонстрировать единство и силу и ясно сказать Путину, что единство не развалится. Я думаю, что Еврокомиссия - хорошее место для демонстрации этого единства. Урсула фон дер Ляйен вчера твердо заявила, что готовится ответ. Мы надеемся, что он поможет решить вопрос оплаты. А до того момента, как санкции на нефть и газ вступят в силу, мы должны сделать так, чтобы ни одна из стран не могла найти более удобный вариант и вести с Россией переговоры об условиях. И это было бы политикой ЕС", – сказал министр.

Кроме того, по словам Ландсбергиса, вероятно, что шестой пакет санкций не будет включать резкий отказ от газа, но, по его словам, санкции покажут, что ЕС реагирует на действия Кремля и принимает соответствующие меры.

"А позже – предложения в связи с шестым пакетом. Я понимаю, что, скорее всего, то, что мы увидим, не будет резким механизмом, но мы покажем, что серьезно относимся к шестому пакету и делаем это", – прибавил он.

Напомним, что в марте президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать плату только в рублях в отместку за введенные Западом экономические санкции (Запад ввел санкции за то, что Россия начала войну в Украине). Урсула фон дер Ляйен предупредила европейских импортеров, что если в их договорах нет пункта об оплате в рублях, то выполнение этого требования Кремля будет нарушением санкций.

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