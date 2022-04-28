Спецэфир Delfi: чеченская диаспора и "кадыровцы" на войне в Украине, линия раздела - фронт

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Чеченские батальоны одними из первых оказали Украине поддержку в самом начале российской агрессии. Отряды Рамзана Кадырова воюют за российскую армию, рассказывая об этом в социальных сетях. Как и где прошел раздел между чеченцами, которые были вынуждены покинуть родину, и теми, кто пошел на службу к В. Путину? В чем заключаются уроки войны России против Ичкерии?

Об этом говорим в интервью с Анзором Масхадовым, сыном бывшего президента Республики Ичкерия Асланом Масхадовым. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!