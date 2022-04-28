Больше половины жителей Литвы считают себя средним классом

Больше половины жителей Литвы считают себя средним классом, таковы данные опроса, проведенного Институтом финансов банка Swedbank. Чтобы жить достойно, жители хотели бы, чтобы их доходы были на 56% больше. Два года назад этот показатель был 60%.

"В последние несколько лет в Литве быстро росли зарплаты, поэтому жители довольны ими. Новый опрос показал, что больше 50% жителей считают себя представителями среднего класса. За два года на 2% (до 11%) жителей стали считать себя выше среднего класса. 26% считают, что они не дотягивают до среднего класса", – сказала представитель Swedbank Юрате Цвиликене.

Больше 50% участников опроса сказали, что на данный момент им достаточно тех денег, которые они получают, чтобы удовлетворить свои основные потребности, но на дорогую покупку им надо откладывать деньги.

Крупные покупки без откладывания средств могут себе позволить 23% респондентов.

26% сказали, что они обеспокоены, денег им едва хватает на жизнь.

Каждый 4 житель сказал, что если бы получил 10 000 евро сверх обычных доходов, то на эти деньги обновил бы свое жилье. 18% намерены эти деньги инвестировать, а 10% - потратить на поездки.

Больше 50% респондентов откладывают деньги на пенсию, а 24% намерены начать это делать. 8 из 10 респондентов, у которых есть дети, откладывают деньги на их обучение.

Согласно описанию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к среднему классу относятся жители, которые получают от 75 до 200Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) средних доходов по стране. В Литве это 983-2621 евро. Такие зарплаты у 61% жителей нашей страны.

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