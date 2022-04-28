Компания Bitė оплатит летние лагеря 120 детям из Украины

Компания Bitė Lietuva подарит отдых в летних лагерях 120 детям из Украины, которые приехали в нашу страну без родителей. Надеются, что это поможет детям легче адаптироваться и весело провести первое лето в нашей стране, пишет madeinvilnius.lt.

"Мы пригласим 120 украинских детей весело и содержательно провести время в Литве, пообщаться со сверстниками. Ведь дети, которые столкнулись с переменой места жительства и другими значительными изменениями, могут столкнуться с эмоциональными трудностями. Я верю, что мы всеми силами должны им помочь справиться с этими сложностями", – сказала в интервью СМИ Эгле Станюлёне, представитель Bitė Lietuva.

Генсек Литовского Красного креста Кристина Мейде прибавила, что постараются сделать так, чтобы дети пережили как можно больше положительных эмоций: "Дети в лагерях будут не только играть со сверстниками, но и заниматься творчеством, укреплять эмоциональные и социальные навыки. Очень радует, что украинские дети смогут легче адаптироваться в Литве и познакомиться с нашей страной".

Всего организуют 4 смены (каждая продолжительностью в неделю). Лагеря пройдут в Кретингском районе, в усадьбе сельского туризма. В каждой смене будет по 30 детей 8–12 лет. Летние лагеря и отбор детей организуют при содействии Красного креста и Соцмина.

По словам Станюлёнене, Bitė с самого начала войны предоставляет самую разную помощь украинцам: "Мы стараемся разными способами помочь украинцам. Мы предоставили им возможности бесплатной мобильной связи, обеспечили интернетом, выделяем финансовую помощь, открыли в Вильнюсе салон BITĖ | Слава Україні, в котором работают украинцы. Мы намерены помогать и другими способами".

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