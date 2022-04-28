Весна пока не такая, какой хочется: тепла придется подождать

В четверг днем над Литвой все еще останется зона высокого давления. Облачность будет небольшой, поэтому вероятность осадков мала.

Теплее всего в этот день будет в Клайпедском и Таурагском округах – до 10-13, в Вильнюсе и в Кауансе будет 9 и 11, а в окрестностях Утены, Паневежиса и Шяуляй будет 8-10 градусов тепла.

В пятницу ночью облачность понемногу начнет увеличиваться. В первой половине ночи будет 1-4 градуса тела, в воздухе местами, на поверхности почвы во многих районах ожидаются заморозки до 0-5 градусов мороза. Утром на севере и северо-западе возможны небольшие осадки. Днем будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Будет 10-13 градусов тепла.

В субботу вероятность осадков уменьшится, однако особого тепла не будет. Ночь будет с заморозками, а днем ожидается не больше 13 градусов тепла.

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