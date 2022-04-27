Еврокомиссар: промышленность в Украине можно спасти только позволив ей работать и торговать

Комиссар ЕС от Литвы Виргиниюс Синкявичюс считает, что спасти разрушенную войной промышленность Украины можно только позволив ей работать и торговать. Об этом он заявил после того, как Европейская комиссия (ЕК) предложила в среду отменить на один год импортные пошлины на украинские товары, поступающие в ЕС. Такое решение, по его словам, было принято впервые в истории Сообщества.

"Поддержка и кредиты Евросоюза Украине необходимы, но спасти отрасль можно только позволив ей работать и торговать. Мы уже знаем, чьи продукты нам не следует покупать. Пришло время помочь друзьям и покупая", - сказал BNS Синкявичюс.

Назвав предложение ЕС беспрецедентным, комиссар по вопросам окружающей среды, водных ресурсов и рыболовства заявил, что Россия сама увязла, пытаясь навредить Украине.

"Россия увязла, пытаясь изнурить Украину. Блокируя морские порты Украины и торговые пути, Россия спровоцировала беспрецедентный шаг Европейской Комиссии. Впервые в истории Сообщества Комиссия сегодня предложила приостановить на один год применение ввозных пошлин и квот на всю продукцию украинских производителей, поставляемую в Европейский Союз", - сказал Синкявичюс.

ЕК в среду предложила приостановить действие всех импортных пошлин на украинский экспорт в ЕС, чтобы помочь экономике страны противостоять российской военной агрессии.

Предложение Брюсселя поступило на следующий день после того, как Великобритания объявила об отмене всех таможенных пошлин на украинские товары. Предложение ЕК еще должны одобрить депутаты Европарламента и 27 стран-членов блока.

По данным Евростата, двусторонняя торговля блока с Украиной достигла рекордного уровня в 52 млрд евро в 2021 году.

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