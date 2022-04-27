Предупреждение едущим в Беларусь за горючим и продуктами: ждет реальная опасность

Беларусь больше недели назад разрешила гражданам Литвы без визы приезжать в страну. Литовцы активно пользуются такой возможностью. Пограничники фиксируют рост потока на 30% с пасхальных выходных, пишет tv3.lt.

Жители не боятся предупреждений Департамента госбезопасности о возможной вербовке и едут в соседнюю страну навещать родственников, залить более дешевое горючее и купить продукты.

А Александр Лукашенко использует это в целях пропаганды – в поздравлении по случаю Пасхи он сказал, что литовцы, поляки и латыши стоят у границы и умоляют продать им гречку и соль.

На КПП "Медининкай" очередей нет, но время от времени появляются машины с литовскими номерами. Водители говорят, что едут к родственникам, в гости или на кладбище:

"Везу отца на кладбище к его отцу".

"Мы еще заедем в Минск, там живет сестра отца, побудем там до четверга, так вот".

"Мы едем на могилы. Там похоронен свекор, отвезем венки и вернемся через несколько дней. Навестим бабушку и все".

"Навестим родственников и все".

"Я уже три года не был на кладбище из-за ковида и по другим причинам. В пятницу поехали, визы сейчас не нужны. Всей семьей сходили на кладбище".

Водитель Павел, возвращающийся из Беларуси сказал, что на белорусских АЗС часто видит машины с литовскими номерами. Водители заливают горючее, которое там в два раза дешевле.

"Литовские водители заливают горючее. У нас оно стоит 75–76 центов за литр. В Европе дороже. У вас, наверное, в два раза дороже. У вас 1,86", – сказал дальнобойщик.

Есть и те, кто везет из Беларуси продукты и дригие товары:

"Мы купили пастилу, зефир, конфеты. Икру купили".

"Купили белорусские лекарства, есть белорусские аналоги, они нам подходят".

С начала праздников пограничники фиксируют рост потока на треть. Ежедневно проезжает 150–200 машин, обычно было 100.

"В первую очередь, подействовал безвизовый режим, введенный с 15 апреля. Но мы считаем, что повлиял и праздничный период – пасхальная неделя, как католическая, так и православная Пасха", – сказал глава Падварёнской заставы Сигитас Валайнис.

И это несмотря на предупреждение ДГБ о том, что лучше не ехать в Беларусь, несмотря на безвиз. ДГБ сообщал, что белорусские и российские спецслужбы могут вербовать граждан Литвы или использовать их в целях пропаганды.

"Я думаю, что все слышали предупреждение наших служб, что часть людей, особенно, если они занимают какую-то должность, могут стать жертвами пропаганды, они должны подумать об этом. Я думаю, когда идет война, и Беларусь в нее вовлечена, люди должны учитывать эти обстоятельства", – сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.

Военный эксперт Дарюс Антанайтис отмечает, что жители Литвы должны проявить осторожность.

"Тех, кто едет в Беларусь или Россию могут завербовать, необязательно человек сам захочет на них работать. Просто, они могут поставить человека в такие условия, что он будет вынужден работать на белорусов, например, подсунут ему наркотики, или что-то еще запрещенное, потом найдут их и заставят человека работать на себя", – сказал Антанайтис.

Пока Беларусь использует в целях пропаганды тот факт, что литовцы стали чаще приезжать. Говорят, что литовцы с латышами стоят у границы и умоляют продать им гречку и соль.

Когда Беларусь ввела безвизовый режим, она ограничила вывоз некоторых товаров - соль, сахара, муки, подсолнечного масла, консервов, гречки и другой крупы (до 1 кг на человека).

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