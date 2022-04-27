Министр энергетики Литвы: Польша в вопросе поставок газа остается в достаточной безопасности

После того, как российский газовый концерн "Газпром" полностью прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию, министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что Польша с точки зрения обеспечения газом остается в достаточной безопасности.

"Похоже, что для Польши это (перебои с поставками газа — BNS), наверное, недостаточно болезненно по нескольким причинам. На сегодняшний день Польша уже достаточно заполнила имеющиеся у нее хранилища. В Польше есть терминал, потребление в настоящее время низкое, а в октябре откроется трубопровод с Норвегией Baltic Pipe, по которому будет импортироваться большая часть необходимого газа из Норвегии", - сказал Крейвис журналистам в среду перед заседанием правительства.

В настоящее время в Польше действует единственный терминал сжиженного природного газа (СПГ) с максимальной годовой мощностью в 5 млрд кубометров.

По словам министра, системы газоснабжения стабильно работают как в Польше, так и в Болгарии.

Крейвис считает, что в будущем цена на газ может немного вырасти, если европейские страны откажутся от поставок "Газпрома", усилится конкуренция за СПГ.

"В будущем мы должны прогнозировать, что все больше и больше стран будут отказываться от газа "Газпрома". Несомненно, конкуренция за тот же сжиженный газ будет расти и можно прогнозировать определённый рост цены на газ",— сказал министр.

По словам министра, Литва окажет помощь Польше в обеспечении ее газом в зависимости от ситуации в Латвии и Эстонии.

"Если мы увидим, что ситуация в Латвии и Эстонии не сложная, возможно, мы поможем и Польше. С точки зрения перспективы солидарности, если Польше понадобится газ, он пойдет в Польшу", — сказал Крейвис.

С 1 мая заработает новый магистральный газопровод между Литвой и Польшей (GIPL). Кроме того, польская нефтегазовая компания PGNiG в мае доставит через Клайпедский СПГ-терминал первый груз, который именно по новому газопроводу дойдет до Польши.

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