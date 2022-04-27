Вице-министр: посыл России – не будете покупать нефть, не получите и газ

Вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас говорит, что решение России прекратить поставки газа Польше и Болгарии - это давление, связанное с планами включить в новый пакет санкций Евросоюза эмбарго на нефть.

Он надеется, что эти действия не изменят намерения отказаться от российской нефти.

"Посыл очень четкий: с одной стороны, нефть заменить легче, и я надеюсь, что это не помешает формирующейся политической воле включить эмбарго на нефть в шестой пакет санкций, на чем Литва всегда настаивала и аргументировала это для своих партнеров на Западе", - сказал Адоменас.

По его словам, "обрубая газ, Россия направляет месседж о том, что если вы не будете покупать нефть, не получите и газ, что может быть болезненнее для Европы", потому что найти альтернативу газу сложнее, чем нефти.

"Видя, что весь процесс идет в сторону отделения от энергоресурсов России, они постараются нанести как можно больший ущерб", - сказал вице-министр.

На вопрос, какой ответ планирует Европейский союз на действия России, Адоменас ответил, что это будет "комплекс мер, о котором говорить преждевременно, пока он не обсуждался на уровне глав государств".

"Важно обеспечить энергетическую альтернативу энергоресурсам, которые будут утрачены, что требует использования существующих механизмов ввоза газа, чтобы эти страны не были оставлены без энергоресурсов. Это комплекс мер, о которых говорить преждевременно, пока он не обсуждался на уровне глав государств", - сказал Адоменас.

Европейский союз в среду заявил, что он "готов" к сценарию, согласно которому Москва может остановить поставки газа блоку из 27 стран, и планирует "скоординированный" ответ после того, как российский "Газпром" перекроет поставки газа в Польшу и Болгарию.

Ранее "Газпром" объявил об остановке поставок газа в Польшу и Болгарию, которая сильно от них зависит, поскольку эти два члена ЕС отказались платить за российский газ в рублях.

Западные демократии расширяют санкции против России из-за войны в Украине, и Кремль в прошлом месяце предупредил страны-члены Европейского союза, что поставки газа будут прекращены, если они не будут платить в рублях.

В прошлом ЕС импортом из России удовлетворил около 40% своей потребности в природном газе. Болгария и Польша заявили, что готовы получать необходимое количество газа из других источников.

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