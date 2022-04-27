Министр образования: в литовских школах обучается более 7 тысяч украинских детей

В литовских школах обучается более 7 тысяч украинских детей, занято около одной пятой части мест, доступных украинским школьникам, бежавшим от войны, информирует министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене.

По ее словам, из-за нехватки мест в школах и детских садах уже ограничивается размещение беженцев из Украины в некоторых городах: Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Друскининкай, Паланге, Висагинасе.

"Сейчас у нас 19 761 несовершеннолетний, на практике это составляет чуть более 40% всех лиц, прибывших в Литву из Украины. В общеобразовательных школах обучается 7 367 украинских детей, занято около 20% декларированных самоуправлениями мест в школах", - сообщила министр на заседании комитета Сейма по образованию и науке в среду.

По ее данным, дошкольные образовательные учреждения в стране посещают 2 270 детей, что составляет более 50% мест для украинских детей, декларированных самоуправлениями.

"В некоторых самоуправлениях уже ограничено размещение, и одна из причин - переполненность учебных заведений. Проживание в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Друскининкай, Паланге и Висагинасе уже ограничено из-за нехватки учебных заведений, размещение координирует Министерство социальной защиты и труда", - сказала Шюгждинене.

Согласно предоставленным ею данным, в настоящее время в высших учебных заведениях обучается 275 студентов из Украины, а на частичном обучении находится 124 студента.

Согласно данным, опубликованным Департаментом статистики в среду, в Литве зарегистрировано 49 тыс. беженцев из Украины, из которых почти 20 тыс. - несовершеннолетние.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!