В Словакии трагически погиб литовский музыкант Домас Жостаутас

Сообщается, что в Словакии трагически погиб литовский басист Домас Жостаутас. Ему было 35 лет.

О смерти музыканта сообщил портал lrt.lt.

Жостаутас был также пилотом планеров. Портал сообщает, что мужчина погиб во время состязаний в Словакии.

На сайте организатора состязаний сообщается, что столкнулись два планера, пилоты упали на территории лесного массива, оба были найдены мертвыми. Второй погибший - пилот из Польши.

Жостаутас работал с разными литовскими исполнителями: Мантасом Янкавичюсом, Мариёнасом Микутавичюсом, Вайдасом Баумилой, Мией, Юргисом Брузгой, Евой Наркуте, Расой Бубулите, Гирманте Вайткуте, Федерико Манценаресом и др. Он записал и несколько компакт-дисков.

Жостаутас играл на бас-гитаре с 17 лет. Через год стал изучать музыку на Факультете искусств Вильнюсской коллегии. Позже учился в Литовской академии музыки и театра, получил степень магистра.

Музыкант участвовал в международных фестивалях и конкурсах как в Литве, так и за границей, не раз занимал призовые места.

Супруга Жостаутаса - вокалистка группы Žalvarinis Сигита Йонинайте. У пары недавно родился первенец.

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